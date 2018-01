2018-01-02 06:05:00.0

Holzheim Er steht seit 50 Jahren auf der Theaterbühne

Fehlende Schauspieler, keine Souffleuse: In der langen Zeit hat Helmut Kölle in Holzheim einiges erlebt. In der „Mischtkur“ begnügt er sich mit einer Nebenrolle. Von Willi Baur

Vor 50 Jahren stand Helmut Kölle (links) zum ersten Mal auf der Holzheimer Theaterbühne. Auch im lustigen Vierakter „Die Mischtkur“ wirkt er wieder mit. Auf dem Foto ist er gemeinsam mit Martin Ott zu sehen.