2017-02-08 21:34:35.0

Anti-Terror-Paragraf Er wollte zum IS: Jetzt muss ein 26-Jähriger ins Gefängnis

Ein Deutschtürke aus Senden will sich in Syrien dem Islamischen Staat anschließen. Nun ist er zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Doch dem Richter ist nicht ganz wohl dabei. Von Michael Böhm

Er wollte im Namen Allahs in den Heiligen Krieg ziehen – doch ehe seine Reise begann, fand sie auch schon ein jähes Ende. Und zwar in einem bayerischen Gefängnis. Dort wird Hüsrev Y. auch noch eine ganze Weile bleiben. Am Mittwoch wurde der strenggläubige Muslim aus Senden (Landkreis Neu-Ulm) am Landgericht in München zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt.

Anti-Terror-Paragraf bringt Hüsrev Y. hinter Gitter

Hintergrund ist der im vergangenen Jahr vom Bundestag verschärfte Anti-Terror-Paragraf, der es Gerichten ermöglicht, Verdächtige hinter Gitter zu schicken, wenn sie „schwere staatsgefährdende Gewalttaten“ vorbereiten. Schon der Versuch, zu diesem Zweck aus Deutschland auszureisen, reicht für eine Verurteilung aus. Seither laufen bundesweit Verfahren nach Paragraf 89a des Strafgesetzbuches gegen Menschen, die mit der Terrormiliz Islamischer Staat sympathisieren und für diese kämpfen wollen.

ANZEIGE

So wie Hüsrev Y., der nach Angaben seiner Ex-Freundin genau das mehrfach angekündigt und geplant hatte. Über die Türkei wollte er mit der Hilfe von Schleusern nach Syrien reisen, um sich dort in einem Camp drei Monate lang von der Terrormiliz Islamischer Staat zu einem bewaffneten Kämpfer ausbilden zu lassen. Doch daraus wurde nichts.

Seine Ex-Freundin verpfiff den 26-Jährigen

Erst hinderten ihn die türkischen Behörden an der Einreise, dann verpfiff ihn seine ehemalige Partnerin und Mutter seiner Tochter bei der Polizei, ehe die Ermittler gefälschte bulgarische Papiere bei dem 26-jährigen Deutschtürken fanden und ihn festnahmen. Die Staatsanwaltschaft klagte ihn schließlich wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, Urkundenfälschung und der Beschaffung falscher amtlicher Ausweise an.

Das besagt der Anti-Terror-Paragraf 1 von 7 vorherige Seite nächste Seite

Paragraf 89a des Strafgesetzbuches besagt, dass sich Menschen strafbar machen, wenn sie eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereiten.



Der Strafrahmen reicht von drei Monaten bis zehn Jahren Gefängnis.



Im April 2016 beschloss der Bundestag eine Erweiterung des sogenannten Anti-Terror-Paragrafen und fügte einen Absatz hinzu.



Seither können Terrorverdächtige bereits verurteilt werden, wenn sie Deutschland verlassen wollen, um im Ausland derartige Straftaten vorzubereiten.



Das erste Urteil gegen einen ausreisewilligen Terrorverdächtigen wurde Ende Oktober 2016 gesprochen.



Bei der Generalstaatsanwaltschaft München, wo derartige Fälle in Bayern seit Anfang des Jahres gebündelt werden, sind aktuell 47 Verfahren gemäß Paragraf 89a anhängig.



Wie ein Sprecher erklärte, sei mit einem Anstieg der Zahlen zu rechnen.

Vor Gericht beriefen sich Y. und sein Verteidiger darauf, dass der gebürtige Neu-Ulmer in Istanbul lediglich seine neue Ehefrau – die Witwe eines getöteten IS-Kämpfers, die er nach islamischem Recht offenbar via Internet geheiratet hat – besuchen wollte. Etwas anderes sei nicht zu beweisen. „Selbst wenn ein Mensch Anhänger einer gewissen Ideologie ist, sollte sich ein starker Rechtsstaat davor hüten, ihn allein wegen dieser Gedanken zu verurteilen“, erklärte Rechtsanwalt Ömer Sahinci und plädierte bezüglich der Terrorgefahr seines Mandanten auf Freispruch.

Sowohl der Staatsanwalt als auch Richter Norbert Riedmann sahen das anders. Zu schlüssig und eindeutig waren die Handlungen des vollbärtigen Mannes, die Protokolle abgehörter Telefonate mit Glaubensbrüdern („Wir sehen uns im Paradies“) und die belastenden Aussagen seiner ehemaligen Freundin. Gleichzeitig trug der Angeklagte selbst seinen Teil dazu bei, vor Gericht den Eindruck eines fanatischen Islamisten zu hinterlassen. Am ersten Verhandlungstag weigerte er sich, aufzustehen, als der Richter den Saal betrat und bezeichnete diese an Gerichten übliche Geste als „Götzendienst“. Zudem bekannte er sich ganz offen zum Dschihad, dem Heiligen Krieg der Muslime zur Verbreitung des Islams.

Anti-Terror-Paragraf bereitet dem Richter Sorgen

„Das Gericht ist davon überzeugt, dass Sie nach Syrien reisen wollten und es immer noch wollen, um sich dort dem IS anzuschließen“, begründete Richter Riedmann das Urteil, das ihm jedoch reichlich Bauchgrimmen bereite. In früheren Entscheidungen habe der Bundesgerichtshof darauf hingewiesen, dass bereits der alte Paragraf 89a „gerade noch verfassungsgemäß“ ist. Die verschärfte Variante sei „noch viel schwammiger“ formuliert. So sei nicht klar geregelt, wann die Vorbereitung einer Gewalttat tatsächlich beginnt. Nach Ansicht Riedmanns werde das dazu führen, dass sich das Bundesverfassungsgericht mit dem Anti-Terror-Paragrafen beschäftigen und entscheiden müsse, ob dieser überhaupt rechtens ist.

Für Hüsrev Y. dürfte eine solche Entscheidung zu spät kommen. Er sitzt seit zehn Monaten in Untersuchungshaft und hat damit bereits fast die Hälfte seiner Strafe abgesessen. Ob er gegen das Urteil, das sein Verteidiger „im Grundsatz als fair und angemessen“ bezeichnete, in Revision geht, stand noch nicht fest.

Lesen Sie dazu auch:

Von Senden nach Syrien in den Krieg?: Ein 26-jähriger Mann muss sich derzeit vor dem Landgericht in München verantworten, weil er sich angeblich dem Islamischen Staat anschließen wollte.