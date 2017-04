2017-04-08 14:54:00.0

Ulm Erinnern Sie sich?

Die Kunsthalle Weishaupt feiert ihr zehnjähriges Bestehen mit einer „Best of“-Schau. Diese versammelt einige der hochkarätigsten Exponate – macht aber auch Lust auf Veränderung. Von Marcus Golling

Bei diesem Memory-Spiel ist nicht nur gutes Erinnerungsvermögen gefragt, es soll auch schöne Erinnerungen heraufbeschwören. Zur Feier ihres zehnjährigen Bestehens hat die Kunsthalle Weishaupt ein Kunst-Memo mit 32 Motiven aus der Sammlung aufgelegt: bunte „Flowers“ von Andy Warhol, eines der Bilder aus Josef Albers’ Serie „Hommage to the Square“, eine der durchbohrten Leinwände von Lucio Fontana. Alles Bilder, die seit der Eröffnung 2007 in verschiedenen Ausstellungen in dem Neubau zu sehen waren – und von denen viele auch in der Jubiläumsschau vertreten sind. Eröffnet wird „Best of zehn Jahre“ am Sonntag, 9. April, um 11 Uhr.

Als sich im November 2007 die Türen für die erste Ausstellung öffneten, hatte die umfangreiche Sammlung des Unternehmer-Ehepaars Siegfried und Jutta Weishaupt aus Schwendi (Landkreis Biberach) erstmals einen festen Standort – und Ulm eine kulturelle Attraktion mehr. Die Weishaupts haben seit 1967 bedeutende Schätze zusammengetragen, die es durchaus mit denen der Sammlung Fried im Ulmer Museum aufnehmen können: europäische und amerikanische Kunst von 1950 bis heute, mit Schwerpunkten auf Konkreter Kunst, Abstraktem Expressionismus und Pop Art; Malerei, aber auch Skulptur und Lichtkunst. Darunter Arbeiten von Künstlern, zu denen die Familie besondere Beziehungen pflegt(e): Andy Warhol kam 1982 nach Schwendi, um Siegfried Weishaupts Vater zu porträtieren; manche, wie Robert Longo, von dem mehr als zwei Dutzend Werke in der Sammlung sind, sind auch persönliche Freunde.

Entsprechend wichtig sind viele der Exponate für Weishaupt und seine Tochter Kathrin Weishaupt-Theopold, die als Direktorin der Kunsthalle fungiert. Das fängt schon im ersten Raum der „Best of“-Ausstellung an: Dieser gehört ganz der Gruppe „Zero“, den Gründern Heinz Mack, Günther Uecker und Otto Piene, aber auch Verbündeten oder Zeitgenossen wie Lucio Fontana und Gotthard Graubner. Die Begegnung mit „Zero“ war es, die bei Siegfried Weishaupt maßgeblich die Begeisterung für die Kunst entfacht hat. „Die Zero-Zeit war sehr aufregend“, erinnert er sich. Die Gruppenschau „Zero lebt“ war 2008 auch die erste Sonderausstellung nach der Eröffnung. Das „Fundament der Sammlung“, so Weishaupt-Theopold, bilden aber die Werke von Künstlern aus dem Umfeld der Ulmer Hochschule für Gestaltung (HfG): Max Bill etwa, Friedrich Vordemberge-Gildewart, vor allem aber Josef Albers – der wichtigste Künstler für den Sammler, wie er selbst sagt.

Natürlich offenbart ein „Best of“ immer Lücken. So fehlen in der Schau etwa Ben Willikens und Gerold Miller, die zuletzt Retrospektiven in der Kunsthalle hatten. Insgesamt setzt die gelungene Auswahl – passend zum feierlichen Anlass – ein wenig auf Spektakel, vor allem im zweiten Stock: positive Stimmung, bunte Farben, große Formate. Wie bei Warhols gewaltigem, fast sieben Meter breiten „Last Supper“ mit Doppel-Jesus, Keith Harings vor Rhythmus und Energie schier berstenden Leinwand-Tapeten, der rot glühende Mark Rothko.

„Best of“ heißt aber auch: Für Kenner der Kunsthalle Weishaupt bietet die Rückschau wenig Neues. Ein Problem, mit dem das Ausstellungshaus häufiger zu kämpfen hat: Der Spagat zwischen der Präsentation der wichtigsten Stücke und der Vorstellung von Neuzugängen ist schwer. Und die Einzelausstellungen sind zumeist nicht solche Magneten wie die Keith-Haring-Schau, zu der 2009 laut der Direktorin 45000 Besucher strömten. Doch über Zahlen spricht Weishaupt-Theopold nicht gern: Die Qualität sei es, die zählt. Die Leiterin sieht die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre positiv, weiß aber auch, dass die Strahlkraft der Kunsthalle sich derzeit noch auf den süddeutschen Raum konzentriert. „Unser Ziel ist es, noch mehr Publikum zu erreichen“, sagt sie.

Die Lösung könnte ganz nah sein: Mit dem Ulmer Museum ist die Kunsthalle seit der Eröffnung durch eine gläserne Brücke verbunden und kümmert sich auch um Museumspädagogik und Führungsdienst. Dessen neue Chefin Stefanie Dathe, bekannt für populäre Ausstellungskonzepte, hat schon bei ihrem Amtsantritt verkündet, enger mit den Nachbarn kooperieren zu wollen. „Ich bin da für alles offen“, sagt Weishaupt-Theopold.