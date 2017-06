2017-06-30 14:10:00.0

Ulm Ermittlungen zu Bluttat: Gesuchtes Paar meldet sich bei der Polizei

Das als Zeugen in einem Mordfall gesuchte Paar aus Ulm hat sich am Donnerstagabend bei der Polizei gemeldet. Der junge Mann und die Frau sollen nun vernommen werden.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten mit richterlichem Beschluss ein Foto von den beiden gesuchten Personen veröffentlicht. Sie seien für die lückenlose Aufklärung des Tötungsdelikts vom 23. Mai in der Schillerstraße wichtige Zeugen. Wie Polizeisprecher Wolfgang Jürgens sagte, sei eine erst Vernehmung bereits für Freitag vorgesehen. Details konnte er noch nicht nennen. „Das muss alles rundum ausermittelt werden“, sagte Jürgens.

Wie berichtet, war Ende Mai ein 64-jähriger Mann nach einem Brand tot in seiner Wohnung in der Schillerstraße gefunden worden. Die Obduktion ergab, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Kurz danach wurde ein 15-Jähriger unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Laut Polizei hat er zugegeben, auf den Mann eingestochen und anschließend ein Feuer in der Wohnung gelegt zu haben. Der Jugendliche und der 64-Jährige hatteen sich offenbar am Ulmer Bahnhof kennengelernt. Der 15-Jährige, der aus Baden-Württemberg stammt, hatte zu diesem Zeitpunkt keinen festen Wohnsitz. Das als Zeugen gesuchte Paar hatte am Abend des 23. Mai im Bahnhofsumfeld Kontakt zu dem Tatverdächtigen. Die Polizei erhofft sich deshalb weiterführende Erkenntnisse von ihren Aussagen.