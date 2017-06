2017-06-29 17:05:00.0

Ulm Ermittlungen zu Bluttat: Polizei sucht dieses Paar als Zeugen

Ende Mai wurde ein 64-jähriger Mann in Ulm getötet. Jetzt sucht die Polizei ein Paar, das wichtige Zeugenaussagen zu dem Fall abgeben könnte.

Wie berichtet, war am 23. Mai ein 64-jähriger Mann nach einem Brand tot in seiner Wohnung in der Schillerstraße gefunden worden. Die Obduktion ergab, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Kurz danach wurde ein 15-Jähriger unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Laut Polizei hat er zugegeben, auf den Mann eingestochen und anschließend ein Feuer in der Wohnung gelegt zu haben. Der Jugendliche und der 64-Jährige haben sich offenbar am Ulmer Bahnhof kennengelernt.

Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt sucht die Polizei einen jungen Mann und eine junge Frau als Zeugen. Das Paar hatte sich am 23. Mai gegen 21 Uhr auf der Bahnhofseite des Schillerstegs aufgehalten. Der Mann und die Frau hatten dort Kontakt zu dem tatverdächtigen 15-Jährigen. Beide Personen werden dringend als Zeugen gesucht. Auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses veröffentlichen die Ermittlungsbehörden jetzt ein Foto, auf denen das gesuchte Paar abgebildet ist.

ANZEIGE

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt die auf dem Foto abgebildeten Personen? Wem sind die Namen, Namensbestandteile oder Spitznamen bekannt? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Wem sind die Personen im Tatzeitraum in der Nähe des Ulmer Bahnhofs aufgefallen? Wer kann andere sachdienliche Hinweise zu den Personen auf dem Foto geben? Hinweise an die Kriminalpolizei Ulm, Telefon 0731/188-0.