2017-10-12 13:05:00.0

Ulm/Blaubeuren Erneut zwei Tote bei Unfall auf einer Landstraße

Ein Auto schleuderte nach dem Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn. Wieder war ein hochmotorisierter Wagen beteiligt.

Nach dem schrecklichen Unfall in Amstetten am vergangenen Sonntag gibt es wieder zwei Tote im Alb-Donau-Kreis zu beklagen. Bei einem Crash auf der Landstraße 1230, die von Blaubeuren nach Machtolsheim führt, starben bei einem Unfall zwei Autofahrer.

Eine 23-jährige Polo-Lenkerin wollte nach Polizeiangaben am Donnerstag, kurz vor 6.30 Uhr, von Berghülen nach links abbiegen. Dabei übersah dabei einen aus Blaubeuren kommenden Mercedes. Der Mercedes schleuderte nach dem Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn und prallte 80 Meter weiter gegen einen entgegenkommenden Skoda. Der Mercedes-Lenker verstarb sofort, der Fahrer des Skoda kurz Zeit später an der Unfallstelle. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen wird auf 90000 Euro geschätzt. Ein Gutachter wurde beauftragt. Die Landesstraße 1230 von Blaubeuren nach Machtolsheim war zur Unfallaufnahme gesperrt. Beide Unfallopfer stammen nach Informationen unserer Zeitung aus dem Alb-Donau-Kreis.

Bei einem der Unfallfahrzeuge soll sich um das gleiche hochmotorisierte Mercedes- Modell handeln, bei dem am vergangenen Sonntag zwei Menschen ums Leben kamen. Ob allerdings jetzt bei diesem Unfall erhöhte Geschwindigkeit spiele, gehöre ins Reich der Spekulation, heißt es seitens eines Polizeisprechers. „Wir müssen das Gutachten abwarten.“

Dass bei dem Unfall in Amstetten Raserei eine Rolle spielte gilt angesichts des Bildes der Zerstörung, das sich an der Unfallstelle bot, hingegen als ausgemachte Sache. Gegen mehrere Bäume prallte wie berichtet ein hochmotorisierter Mercedes. Dabei kamen eine 24 Jahre alte Frau und ein 15-jähriger Junge ums Leben. Ein weiterer 16-Jähriger erlitt lebensgefährliche Verletzungen, der 27 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt. Es geriet vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern, überschlug sich mehrfach und prallte schließlich gegen mehrere Bäume. Den Rettern bot sich an der Unfallstelle ein Bild der Verwüstung. Der AMG Mercedes war jedenfalls total zertrümmert – so wie auch jener am Donnerstag bei Blaubeuren. (heo)