2017-07-21 05:00:00.0

Neu-Ulm Erste Hilfe fürs Rote Kreuz

Seit vielen Jahren suchen die Neu-Ulmer Retter händeringend nach einer neue Bleibe, weil die alte zu klein ist und nicht mehr den Anforderungen entspricht. Nun gibt es eine Lösung. Von Katharina Dodel

Die Parkplätze knapp, das Gebäude alt und die Hygienestandards sind nur mit viel Aufwand einzuhalten: Das Rote Kreuz Neu-Ulm sucht dringend nach einer neuen Bleibe – und hat nun nach zehn Jahren endlich Erfolg. In Nachbarschaft zum bestehenden Haus am Pfaffenweg wird ein komplett neues Domizil gebaut. Bis das verkündet werden konnte, war es ein steiniger Weg.

Denn im Vorfeld seien viele Varianten durchgekaut worden. Wie Oberbürgermeister und Vorsitzender der Kreisverbands Gerold Noerenberg gestern bei einer Pressekonferenz sagte, habe er bereits vor knapp zehn Jahren erste Gespräche mit BRK-Vorstandsmitglied Max Renz geführt. Schon damals sei die 1970 erbaute Rettungswache mit ihren Fahrzeugen aus allen Nähten geplatzt. Seither waren ein Erweiterungsbau und komplett neue Standorte in Schwaighofen, im Wiley oder am südlichen Teil der Reuttier Straße im Gespräch. Letzterer hätte sieben Millionen Euro gekostet, scheiterte jedoch am Grundstück, das nur zu einem kleinen Teil der Stadt Neu-Ulm gehöre.

Ende September 2016 kam dann die erlösende Nachricht: Sabrina Renz-Weinmann, Tochter des bereits verstorbenen Vorstandsmitglieds, baut ein neues Haus für das BRK auf dem Grundstück der Spedition Renz zwischen Pfaffenweg und Zeppelinstraße. Was das Privatprojekt kostet, in das sich das Rote Kreuz einmieten wird, wurde gestern nicht bekannt gegeben. Jedenfalls soll noch dieses Jahr mit dem Abriss eines Teils der Lagerhalle bei Renz begonnen werden. Noerenberg rechnet anschließend mit einer Bauzeit von 18 Monaten und somit mit dem Umzug im Jahr 2019. An diesem ist laut Kreisgeschäftsführer Stefan Kast nicht die komplette BRK Neu-Ulm beteiligt, denn Wasserwacht und Mitarbeiter der ehrenamtlichen Aufgaben bleiben weiterhin im alten Gebäude, das teilweise saniert werden soll, wenn das neue steht.

Künftig gibt es also zwei Häuser für das BRK. Alle Abteilungen unter ein Dach zu bekommen, hätte laut Noerenberg eine „schwierige Kostenaufteilung“ bedeutet. Der Zweckverband des Roten Kreuzes (bestehend aus Memmingen, dem Unterallgäu sowie den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm) finanziere den Bau der Rettungswache – nicht aber den für Vereinsbedarf. Einen Anteil des Neubaus für das komplette BRK zu bezahlen, „ginge für den Verband finanziell nicht“, sagt Noerenberg und verweist auf die schwierige Finanzsituation der vergangenen Jahre, von der sich der Verband gerade erhole.

Ein Skandal brachte das Rote Kreuz damals in eine Krise: Vor etwa sechs Jahren wurde dem ehemaligen Kreisverbands-Geschäftsführer Untreue und sexuelle Nötigung vorgeworfen. Daraufhin sanken die Mitgliederzahlen (von 11000 im Jahr 2010 um fast 1300 im darauffolgenden), in der Kasse bleibt ein Minus zurück.

Nun soll es aufwärts gehen für die Rot-Kreuzler, die nun endlich ihr neues Zuhause bekommen. Die Standortsuche gestaltete sich nicht nur aufgrund der mangelnden Flächen schwierig. Hauptproblem seien laut Kast die strengen Richtlinien für Rettungswachen gewesen. Diese dürfen nicht an einem x-beliebigen Ort gebaut werden, sondern müssen zentral im Zuständigkeitsgebiet liegen. „Einfach so an der Donauklinik die Wache errichten, wäre beispielsweise nicht möglich gewesen“, sagt Kast. Der derzeitige Standort an der Reuttier Straße und der B10 und somit auch der neue nur wenige Meter weit entfernt seien daher perfekt.