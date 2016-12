2016-12-22 20:35:00.0

Neu-Ulm Ersthelfer rettet Autofahrer das Leben

Ein 73-jähriger Mann erlitt in Neu-Ulm am Steuer seines Wagens einen Herzinfarkt und verursachte einen Unfall. Ein Zeuge reagierte sofort. Von Michael Böhm

Nichts ahnend fuhr Oliver Diem am Mittwochvormittag mit einem Abschleppwagen seines Arbeitgebers in die Neu-Ulmer Innenstadt – und wurde Minuten später zum Lebensretter eines 73-jährigen Mannes.

Dieser hatte auf der Reuttier Straße an der Starkfeld-Kreuzung kurz zuvor einen Auffahrunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Ulmer plötzlich und vermutlich aufgrund eines Herzinfarktes am Steuer seines Autos in sich zusammengesackt. Da er einen Fuß auf dem Gaspedal hatte, fuhr sein Wagen jedoch weiter in nördliche Richtung und auf einen an der Ampel stehenden Mercedes auf. Dieser wurde wiederum auf einen weiteren Pkw geschoben, ehe alle drei Autos zum Stillstand kamen.

Die Beteiligten und Zeugen stellten daraufhin schnell fest, dass der Unfallverursacher dringend medizinische Hilfe benötigt und setzten einen Notruf ab. Zudem zogen sie den 73-Jährigen aus dem Auto und brachten ihn in die sogenannte stabile Seitenlage. In diesem Moment kam auch der Nersinger Oliver Diem an die Unfallstelle.

„Als ich gesehen habe, dass der Mann im Gesicht schon ganz blau war und überhaupt nicht mehr reagierte, musste ich nicht lange überlegen, was zu tun ist“, erzählte der 40-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Diem begann sofort mit der Reanimation des Mannes, dessen Herz nicht mehr schlug. Mit einer Herz-Lungen-Massage, wie sie jeder Teilnehmer eines Erste-Hilfe-Kurses lernt, überbrückte der gelernte Kaufmann die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, dem es schließlich mit Hilfe eines Defibrillators gelang, den 73-Jährigen wieder ins Leben zurückzuholen. Nach Auskunft der Polizei wurde der Mann in die Uniklinik Ulm gebracht, wo sich sein Zustand stabilisierte.

Als Oliver Diem davon hörte, war er erleichtert: „Es ist schön zu hören, dass man einem Menschen helfen konnte.“ Sein Einsatz sei für ihn selbstverständlich gewesen – zumal er früher bereits als Rettungssanitäter für das Rote Kreuz in Neu-Ulm aktiv war. „Das Gelernte vergisst man so schnell nicht.“

Mit leichten Verletzungen endete der Unfall für die anderen beteiligten Autofahrer: die zwei 61 und 68 Jahre alten Männer klagten über Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 52.000 Euro.