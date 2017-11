2017-11-04 07:00:00.0

Ulm Es weihnachtet sehr in der Ulmer Messe

Bei der Ausstellung „Winterträume“ stimmen sich die Besucher auf die besinnliche Jahreszeit ein. Welche Trends es bei Adventsdeko und Festessen gibt. Von Dorina Pascher

In knapp einem Monat ist es so weit: Die erste Kerze darf auf dem Adventskranz angezündet werden. Wer nach Inspiration für vorweihnachtliche Dekoration schaut, schon nach den ersten Weihnachtsgeschenken sucht oder sich einfach auf die besinnliche Zeit einstimmen will, der kann bei der Verbraucherschau „Winterträume“ fündig werden. Samstag und Sonntag gastiert die Adventsausstellung in der Messe Ulm.

Es riecht nach frisch gebrannten Mandeln, blumigen Duftölen – und frisch gegrilltem Fleisch. Denn Messebesucher können sich bei „Winterträume“ über Trends rund um die kalte Jahreszeit informieren. Grillen im Winter ist nur einer davon. So fertigte eine amerikanische Firma Grills an, bei denen Fleisch, Fisch oder Gemüse selbst bei Außentemperaturen unter Null gebrutzelt werden können. Während im Inneren des eiförmigen Tonofens 200 Grad Celsius herrschen.

Am Nachbarstand wird ebenfalls mit 200 Grad gearbeitet – nur sind diese im Minusbereich. Denn beim Stickstoffkochen kann innerhalb kürzester Zeit Schokolade gefrieren. Ob Birne, Gewürzkuchen oder Ananas: Einmal in das Erdbeer- oder Zimtmousse getaucht und für wenige Sekunden in den silbernen Behälter mit Stickstoff gehalten – schon haben die Messebesucher einen kleinen Snack.

Neben Gastronomie gibt es auf der Ausstellung viel Inspiration für die weihnachtliche Dekoration der eigenen vier Wände. Neben den Klassikern wie Strohsternen gibt es auch außergewöhnlichen Christbaumschmuck zu kaufen. So können Horrorfans ihre Tanne mit Augapfel- und mexikanischen Totenmasken-Kugeln schmücken. Wer es lieber royal mag, der könnte Gefallen an dem goldenen Christbaumschmuck mit einem Porträt von Lady Diana finden.

Doch es geht noch individueller: Messebesucher mit genügend Puste können beim Messestand von Glaserbläser Udo Gering ihre eigene Weihnachtsdeko formen. „Selbst Dreijährige blasen mit Anleitung eine Christbaumkugel“, ist Gering überzeugt.

Wer weder einkaufen, noch selbst Hand anlegen möchte, der kann einfach nur über das weihnachtlich geschmückte Messeareal laufen. In den drei Hallen ist das Licht gedimmt, Adventslieder klingen im Hintergrund und die Dekorationen mit Schlitten und Schneemänner lassen winterliche Stimmung aufkommen – selbst wenn draußen kein Schnee vom Himmel rieselt, sondern nur die Blätter von den Bäumen fallen.

Öffnungszeiten Die Ausstellung „Winterträume“ in der Ulmer Messe ist Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.