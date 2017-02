2017-02-03 07:00:00.0

Neu-Ulm Evobus rollt rasant in Richtung Zukunft

Die Daimler-Bussparte bleibt auf der Überholspur, obwohl insgesamt weniger Fahrzeuge verkauft wurden. Im gut ausgelasteten Neu-Ulmer Werk sind neue Stellen entstanden. Von Oliver Helmstädter

Obwohl Daimler im vergangenen Jahr weniger Busse und Fahrgestelle verkauft hat als im Vorjahr, herrschen bei Evobus in Neu-Ulm zufriedenen Gesichter vor: Der Gewinn der Bus-Sparte lag mit 249 Millionen Euro deutlich über dem bereits hohen Vorjahresniveau von 214 Millionen. Die Umsatzrendite erhöhte sich deutlich von 5,2 auf 6,0 und erreichte damit das Zielniveau wie gestern auf der live im Internet übertragenen Jahrespressekonferenz in Stuttgart bekannt gegeben wurde. „Am Ergebnis von ’Daimler Buses’ zeigt sich aber auch, dass unsere Wachstumsinitiativen und die Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz bei Evobus greifen“, sagt Hartmut Schick, Chef der Bussparte.

Diesen Weg setze die Firma in diesem Jahr konsequent fort und machen den Standort damit „fit für die Zukunft“. Wie bereits vorab gemeldet, freuen sich die 3860 Stammbeschäftigten im Werk Neu-Ulm über eine Ergebnisbeteiligung von 1910 Euro pro Kopf. Das heißt, es wurde eingestellt: Im vergangenen kassierten mit 3670 Mitarbeitern fast 200 weniger Beschäftigte eine mit 572 Euro geringere Prämie. Zusätzliche Mitarbeiter würden konzernweit insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung für Projekte in den Zukunftsfeldern Elektromobilität und Digitalisierung benötigt. Über die Anzahl der in Neu-Ulm beschäftigten Leiharbeiter macht Daimler keine Angaben. Im vergangenen Jahr lag nach Angaben von Bus-Boss Schick die Auslastung in Neu-Ulm auf einem guten Niveau und damit noch leicht über dem Vorjahr. Dazu habe vor allem die hohe Nachfrage nach Komplettbussen in Europa beigetragen. 8800 verkauften Einheiten auf dem Heimatkontinent erzielte Daimler das beste Ergebnis seit 2008.

Insgesamt hat Daimler 2016 weltweit 26200 Busse und Fahrgestelle abgesetzt. Im Vorjahr waren es noch 28100. Den deutlichen Rückgang führt der Konzern insbesondere auf die weiterhin schwierige wirtschaftliche Lage in Brasilien zurück. Dennoch habe die Bussparte die uneingeschränkte Marktführerschaft in ihren klassischen Kernmärkten (Europäische Union, Schweiz und Norwegen), Brasilien, Türkei, Argentinien und Mexiko behaupten können. Die Schwäche in Lateinamerika konnte so durch die Stärke in Europa und der Türkei mehr als ausgeglichen werden.

Die Daimler-Bussparte geht davon aus, die Marktführerschaft in den klassischen Kernmärkten mit innovativen Produkten behaupten zu können. Für das Jahr 2017 rechnet das Geschäftsfeld insgesamt mit einer deutlichen Absatzsteigerung. Dabei unterstellt die Bus-Sparte ein moderates Absatzwachstum in Europa. Nach dem Rückgang in Brasilien für das Jahr 2017 mit einer deutlichen Erholung auf weiterhin sehr niedrigem Niveau gerechnet. Eine weiterhin spürbare positive Absatzentwicklung erwartet Daimler für Mexiko.

Der Gewinn im laufenden Jahr wird leicht über Vorjahresniveau erwartet. Wie Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG, in Stuttgart betonte, setzt der Konzern zunehmend die Schwerpunkte zunehmend auf die strategischen Zukunftsfelder Vernetzung und autonomes Fahren.

Diesem tief greifenden technologischen Wandel in der Automobilbranche wolle Daimler federführend mitgestalten. Einen Vorgeschmack, was das für Busse bedeutet, wurde im vergangenen Geschäftsjahr präsentiert: Auf einer rund 20 Kilometer langen Strecke in Amsterdam absolvierte der „Mercedes-Benz Future Bus“ seine erste autonome Fahrt im Stadtverkehr. Daimler war damit der weltweit erste Hersteller, der einen Stadtbus im realen Verkehrsgeschehen automatisiert fahren ließ. Wie Schick bereits bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen sagte, komme ein erheblicher Teil dieser Zukunfts-Bus-IT-Entwicklungen aus dem Werk der Daimler-Tochter Evobus in Neu-Ulm.