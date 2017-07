2017-07-23 14:53:00.0

Ulm Exhibitionist auf dem Fahrrad belästigt Frau

Ein Exhibitionist hat am Samstag im Ulmer Stadtteil Wiblingen eine Frau belästigt. Er trug nur eine Unterhose - und einen Fahrradhelm.

Die Frau stand gegen 15 Uhr mit ihrem Auto in der Kemptener Straße, als ihr der Mann entgegenkam. Laut Polizei war er nur mit einer weißen Unterhose bekleidet. Beim Vorbeifahren führte er sexuelle Handlungen an sich durch, wobei es ihm offensichtlich darauf ankam, dass dies von der Frau wahrgenommen wird. Er hielt noch kurz ihr gegenüber an und fuhr dann in Richtung Wiblinger Ring weiter. Der Mann wird als circa 40 bis 50 Jahre alt mit Bauchansatz beschrieben. Er trug einen Fahrradhelm und eine Sonnenbrille.