2018-01-23 15:26:00.0

Neu-Ulm Exhibitionist belästigt 82-Jährige

Dien Polizei sucht seit einem Vorfall am Montag in Neu-Ulm einen Exhibitionisten. Dieser hat am Ludwigsfelder Naherholungsgebiet eine 82-Jährige belästigt.

Ein Exhibitionist hat am Montag eine 82-Jährige am Ludwigsfelder Naherholungsgebiet belästigt. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)