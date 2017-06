2017-06-16 11:00:00.0

Ulm F(r)isch aufgetischt: Fischhaus Heilbronner feiert Jubiläum

Der Familienbetrieb Heilbronner feiert seinen 625. Geburtstag. Heutzutage wandern ganz andere Sorten über die Ladentheke als früher. Von Dagmar Hub

Im Laden herrscht Hochbetrieb. Eine Kundin möchte Bismarckheringe, die nächste Lachs zum Grillen, bitte mit Eis verpackt für den Heimweg. Neben den Wünschen der Kundschaft hat Andreas Heilbronner in diesen Tagen alle Hände voll zu tun: Das Fischhaus Heilbronner in der Rebengasse feiert am Wochenende seinen 625. Geburtstag. Bereits am Freitag ist Firmenchef Andreas Heilbronner von drei Uhr morgens bis nachts um 23 Uhr auf den Beinen, um das Fest vorzubereiten, und auch am Samstag und Sonntag wird er ab drei Uhr Kartoffelsalat für die Festbesucher zubereiten. Gefeiert wird an beiden Tagen von 11 bis 16 Uhr mit Livemusik. Heilbronner setzt auf sonniges Wetter: Er plant über hundert Sitzplätze im Inneren des Fischhauses und um die 500 Sitzplätze draußen. „Mein Traum ist es, genau 625 Plätze anzubieten“, verrät er – passend zum Jubiläum eben.

Ein Dokument aus dem Jahr 1392, das bei Heilbronners Tante liegt, belegt die Existenz der Schiffbauer- und Fischerfamilie Heilbronner. „Es gibt die Familie wohl schon länger, aber wir können natürlich erst ab dem dokumentierten Zeitpunkt rechnen.“ Das Stammhaus lag im Fischerviertel, vermutlich an jener Stelle, wo heute noch eine Tafel in einem Haus an der Vaterunsergasse auf die Familie hinweist. „Mit Fisch hatte die Familie also immer zu tun“, weiß Andreas Heilbronner. Allerdings verkaufte man früher Donaufische – Welse, Karpfen, Äschen und wohl auch Zander. „Ob die Fische aus dem Fluss heute noch ein Genuss sind, daran hab ich Zweifel“, gibt der 32-Jährige zu, der das Donauwasser von seinen Einsätzen beim Fischerstechen gut kennt. Auch heuer wird er an zwei Julisonntagen als Krettenweber auf der Zille stehen.

Der Wandel im Fischhandel kam durch die Möglichkeit der Kühlung bei Transport und Lagerung: Heute kauft die Kundschaft gern Lachs, Forellen, Hering oder auch Thunfisch. Seine eigenen Lieblingsgerichte, verrät Andreas Heilbronner, wird es auch beim Fest geben: Rotbarschfilet im Bierteig gebacken und Loup de Mer – Wolfsbarsch natur gebraten, jeweils mit Kartoffelsalat, Kraut- und Karottensalat. Matjes, Tintenfischringe und Garnelen warten ebenfalls auf die Gäste. Weil nicht jeder Fisch so gern isst wie er selbst, bietet Heilbronner auch Rote Würste und Pommes an.

Das ungewöhnliche Jubiläum wird von Geschäften im Platzgassen-Viertel mitgefeiert – mit Rabatten im Kosmetik-Haus Inglot, bei Bambini Kinderschuhe, im Wäsche-Haus Nusser oder im Schuhhaus Ratter beispielsweise, mit Rabatt-Aktionen im Kinderbekleidungshaus Lumooli und mit frischen Käsewaffeln am Stiel im Käshäusle.