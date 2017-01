2017-01-27 18:16:00.0

Ulm Facebook-Fälschung: Landgericht mit Hakenkreuz verunglimpft

Im Internet geben sich Unbekannte als Landgericht Ulm aus. Auf der gefälschten Facebook-Seite haben sie ein verbotenes NS-Symbol auf ein Foto des Justizgebäudes montiert.

Das Landgericht Ulm weist aus aktuellem Anlass darauf hin, dass es keine eigene Seite auf Facebook betreibt. Unbekannte segeln in dem sozialen Netzwerk offenbar unter falscher Flagge. Wer auf Facebook nach „Landgericht Ulm“ sucht, landet auf einer Seite, auf der ganz oben ein Bild des Justizgebäudes in der Olgastraße zu sehen ist. Der Auftritt vermittelt daher einen offiziellen Anstrich. Links neben dem Gerichtsgebäude ist allerdings ein Hakenkreuz auf das Bild montiert.

Das Logo der Nationalsozialisten darf laut Strafgesetzbuch nicht verbreitet werden. Deshalb ermittelt die Polizei wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Beamte der Kriminalpolizei waren bei Recherchen im Internet auf den gefälschten Facebook-Auftritt gestoßen. „Wir versuchen herauszufinden, wer dahinter steckt“, sagte Wolfgang Jürgens, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ulm. „Aber wir haben noch kein Ergebnis.“ Ob selbst ernannte „Reichsbürger“ oder jemand anders unter falschem Namen ein Konto bei Facebook eröffnet hat, ist daher unklar.

Gericht auf gefälscher Facebook-Seite verunglimpft

Wolfgang Tresenreiter, Vorsitzender Richter am Landgericht Ulm, hat am Donnerstagabend erstmals von der Fake-Seite gehört. Am Freitag erreichten ihn dann mehrere Anrufe und E-Mails von Bürgern, die sich über den Auftritt wunderten. Jetzt will das Landgericht mithilfe eines IT-Sachverständigen versuchen, rasch Kontakt mit Facebook aufzunehmen und das Unternehmen dazu zu bringen, die Seite zu löschen. Das sei allerdings nicht einfach, sagte Tresenreiter.

In Beiträgen auf der gefälschten Facebook-Seite wird das Landgericht Ulm als „Rechtsbeugegericht“ verunglimpft und teilweise im Nazi-Jargon beleidigt. Unter „Info“ wird auf die offizielle Homepage des Gerichts verlinkt, ebenso finden sich die korrekte Anschrift und Telefonnummer der Behörde. Es findet sich aber auch der Hinweis „inoffizielle Seite“. mru