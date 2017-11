2017-11-13 07:00:00.0

Senden Fahrlehrer gibt Senioren Tipps für den Winter

Experte verrät beim Sendener Seniorentreff, worauf Ältere im Straßenverkehr im Winter besonders achten sollten Von Angela Häusler

Die Winterreifen und der richtige Luftdruck, das sind zwei entscheidende Faktoren für Sicherheit im winterlichen Straßenverkehr. Fahren bei Eis und Schnee war das Thema, dem sich die Besucher des Sendener Seniorentreffs am Freitag widmeten. Der Fahrlehrer Peter Scharpf erklärte, warum es darauf ankommt: Der Reifendruck entscheide mit über die Länge des Bremswegs. Auch saisonunabhängige Tipps hatte der Experte auf Lager. Zum Beispiel wieder einmal zu prüfen, ob der Verbandskasten im Kofferraum schon abgelaufen ist. Lebenswichtig könne es sein, dass eine Warnweste im Auto mitgeführt wird. Scharpf empfiehlt mehrere dabeizuhaben, falls das Auto bei einem Unfall voll besetzt ist.

Regelmäßige Gesundheitstests sind sinnvoll

Klar wurde auch: Im Lauf der Zeit haben sich offenbar viele Vorschriften geändert. So berichteten die Senioren, dass viele von ihnen während ihres Fahrunterrichts keine Autobahnfahrten unternommen hatten. „Das war damals keine Pflicht“, hieß es. Erst Anfang dieses Jahres wiederum hat sich die Regel für das Bilden einer Rettungsgasse geändert. Sie wird nun zwischen den Autos auf dem linken Fahrstreifen und denen auf der Spur rechts davon gebildet. Die Rettungsgasse soll übrigens schon freigemacht werden, sobald der Verkehr nur noch in Schrittgeschwindigkeit unterwegs ist. Steht bereits alles still, ist es oft nicht mehr möglich, zu rangieren.

Scharpf riet außerdem zu regelmäßigen Seh- und Gesundheitstests gerade im höheren Alter, um die Fahrsicherheit zu erhöhen.