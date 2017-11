2017-11-13 07:00:00.0

Ulm Fake News und Grütze am laufenden Band

Der Postillon ist statt im Netz live auf der Bühne im Roxy zu sehen. Doch dort läuft nicht alles so wie auf der Internetseite. Von Paolo Percoco

Das Roxy ist ausverkauft und berstend voll. Auf der Bühne steht eine Leinwand, vor ihr zwei Nachrichtentische mit einem Logo, das ein Posthorn und ein Steckenpferd zeigt. Dazu der Schriftzug „ehrliche Nachrichten – unabhängig, schnell, seit 1845“ vor edlem blauem Hintergrund. Ein Countdown zählt die Zeit herunter, eine Minute vor Start wird Applaus befohlen. Der kommt sofort. Das Publikum kann kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Denn im Roxy wird ein Internetphänomen live auf die Bühne übertragen.

Die Internetseite Postillon treibt seit 2008 satirische Nachrichten und Galgenhumor so gut wie täglich durch die sozialen Netzwerke – gewissermaßen wie die Sau durchs virtuelle Dorf. Das funktioniert. Mehr als zweieinhalb Millionen Menschen haben auf der Facebook-Seite von „Deutschlands größter Tageszeitung der Welt“ auf „Gefällt mir“ geklickt, der Youtube-Kanal hat etwas über 200000 Abonnenten. Die absichtlichen Fake News gehen viral. Zum Beispiel: „CSU will Ausland zum sicheren Herkunftsstaat erklären“. Satire-Nachrichten pur also. Dazu sehr beliebt, denn sie sind derb und machen Spaß. Jedenfalls in kleinen Dosen.

Auf der Bühne geht der Satire des Postillon schnell die Luft aus

Ein- oder zweimal am Tag die Nachrichten lesen, ab und zu das Magazin ansehen oder anhören und sich Newsticker-Wortspiele vornehmen ist teilweise zum Schreien komisch. Nur abendfüllend auf der Bühne funktioniert die Nummer nicht. Postillon live ist anstrengend und dem Auftritt geht viel zu schnell die Luft aus. Das Nachrichten-Duo Anne Rothäuser und Thieß Neubert steht so auf der Bühne wie im Web-Video. Es gibt keinen echten Kontakt zum Publikum. Stattdessen interagieren die beiden mit Videos, telefonieren mit Donald Trump, veralbern den Rechtsruck und auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan fehlt nicht. Hätte man alles auch im Netz anschauen können.

So wird der Abend angepriesen: Postillon-Gründer Stefan Sichermann habe endlich einen Weg gefunden „dem internetfernen Publikum das Geld aus der Tasche zu ziehen und dem Ziel der Weltherrschaft ein Stück näher zu kommen“. Langweilig! Das klingt nun nicht nur vertraut, sondern auch geklaut: von der Titanic, dem selbst ernannten „endgültigen Satiremagazin“. Wer sich an die „Titanic Boy Group“ vor gut einem Jahr im Roxy erinnert, dem ist „Postillon Live“ recht schnell viel zu billig. Was man vom Eintrittspreis nicht sagen kann.