2017-11-30 07:00:00.0

Ulm Falsches Spiel mit der Weißen Rose

Die AfD beruft sich auf die Widerstandsgruppe um die Geschwister Scholl. Ein Professor erklärt, warum das absurd ist. Von Gerrit-R. Ranft

Gesetzt den rein hypothetischen Fall, die Mitglieder der Weiße Rose wären heute Mitglieder der Alternative für Deutschland (AfD) – sie wären wohl längst wieder ausgetreten oder aus der rechtspopulistischen Partei ausgeschlossen worden. Die Vorstellungen von Demokratie, Menschenwürde und Widerstandsrecht, die die Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus vertreten hat, hätten sich in keiner Weise damit vereinbaren lassen.

Professor Peter Steinbach, einstiger Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand Berlin, referierte im Club Orange der Volkshochschule zum „Widerstand der Weißen Rose“. Er nannte es vor rund 80 Zuhörern „historisch-politische Erbschleicherei“, wenn sich die AfD in aller Öffentlichkeit auf ein Widerstandsrecht im Sinne der von den Nazis ermordeten Geschwister Hans und Sophie Scholl berufe. Was die AfD da treibe, sei der „absurde Versuch, die Weiße Rose heute politisch zu vereinnahmen“.

ANZEIGE

Adolf Hitler stand nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 auf dem Höhepunkt politischer Anerkennung

Viel zu lange habe es gedauert, sagte Steinbach, ehe im postnationalistischen Deutschland der Widerstand gegen den Nationalsozialismus als gerechtfertigt anerkannt worden sei. Vielen galten die Widerständler als „ehrlose Clique kleiner Verräter“. Auch nach 1945 habe sich das nicht sofort geändert. Das sei in gewisser Weise verständlich, da Adolf Hitler nach dem Attentat vom Juli 1944 auf dem Höhepunkt politischer Anerkennung gestanden habe. Nur allmählich habe sich die Stimmung nach Kriegsende gewandelt.

Im Mittelpunkt habe lange die Frage gestanden, „ab wann sich ein Mensch zum aktiven Widerstand ermächtige“. Anfangs sei der Nationalsozialismus von vielen anerkannt worden, die sich später gegen ihn wandten. Irgendwann werde der Punkt erreicht, an dem nicht mehr die eigene Person im Mittelpunkt stehe. Da trete die Radikalisierung einer Haltung ein, die auch keine Rücksicht mehr nehme, dass Freunde und Verwandte dadurch gefährdet werden. An den Geschwistern Scholl sei dies daran erkennbar, dass sie selbst nach der Verurteilung ihres Vaters den Widerstand nicht aufgegeben hätten.

Die Deutung des Widerstands veränderte sich seit Kriegsende

Steinbach schlug einen weiten Bogen von der frühen Nachkriegszeit bis in die Gegenwart. Er schilderte, wie der Widerstand allmählich aufgearbeitet wurde. Den Anfang machte Bundespräsident Theodor Heuss mit seinem Aufruf, in Deutschland müsse Widerstand Tradition gewinnen. Wenig später würdigte Bundespräsident Heinrich Lübke als erster den kommunistischen Widerstand. „Daraus folgte die Anerkennung in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit“. Es setzte sich die Erkenntnis durch, dass Deutschland von Hitler verraten worden sei und nicht durch den Widerstand gegen ihn. Zu lange hätten zudem auch Deserteure als Verräter ihrer Kameraden gegolten. Nun sei allerdings die AfD an einem letzten Umdeutungspunkt angelangt, indem sie Stimmung mache mit ihrem Stolz auf die Soldaten des Ersten und des Zweiten Weltkriegs. Dabei stehe heute fest, dass zumindest der am 1. September 1939 begonnene Krieg ein reiner Rassen- und Weltanschauungsfeldzug war.

Der Widerstand der Weißen Rose fand an vielen Orten statt, nicht allein in München und Ulm. Laut Steinbach stützte er sich auf vier Positionen: „Hinsehen, wahrnehmen, empören, handeln“. In diesem Sinn hätten auch die Geschwister Scholl mit ihren Flugblättern gehandelt. Es gehe darum, Realitäten zu erkennen und zu schildern, nicht aber nur Meinungen auszutauschen wie dies heute in den abendlichen Talkshows zumeist geschehe. Der Nationalsozialismus habe sich über andere Kulturen erhoben. Die Frage stelle sich, wie es heute um die Anerkennung von Minderheiten stehe. „Jeder Mensch hat Anspruch auf einen brauchbaren Staat, der das Wohl der Gesamtheit sichert“, sah Steinbach als Konsequenz. Niemand dürfe der Zerstörung der Erinnerung erliegen, habe schon der Philosoph Adorno gemahnt, „denn er betrügt die Ermordeten um das Gedächtnis der Lebenden.“