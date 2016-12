2016-12-30 17:15:00.0

Ulm Feuer in Ulms Mitte: War es Brandstiftung?

In der Neutorstraße brannten Stühle und Tische. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen auf den oder die Täter.

Zu einem Großeinsatz für Rettungsdienst und Polizei ist es am Donnerstagabend in der Ulmer Innenstadt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, mussten die Neutor- und die Olgastraße gesperrt werden, weil es zu einer starken Rauchentwicklung an einem Gebäudekomplex kam. Gegen 19.45 Uhr ging der Notruf bei der Rettungsleitstelle ein, dass ein Haus in der Neutorstraße brenne.

Nach Auskunft von Andreas Burst, Brandamtmann der Ulmer Feuerwehr, lagerten an der Rückseite eines Asia-Restaurants mehrere Tische und Stühle. Der Löschzug der Feuerwehr fuhr von der Bessererstraße an den Einsatzort heran. Dort ließen die Flammen eine Scheibe zerbersten, das Feuer griff somit auf einen Raum über und schmorte dort die Hauswand an. Zudem entzündete sich die Deckenisolierung des Zimmers. Ein Löschzug mit 16 Einsatzkräften der Feuerwehr Ulm löschte die Flammen, ohne dass diese auf das nebenliegende Hotel übergreifen konnten. Menschen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Den Schaden schätzen die Ermittler auf etwa 80000 Euro. Die Polizei geht derzeit von einer schweren Brandstiftung aus, da keine elektrischen Leitungen im Bereich des Brandherdes vorhanden seien. Brandexperten sicherten Spuren am Tatort und suchen nun nach dem Täter. (kat, az)

Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei Ulm unter 0731/188-1111 weiterzugeben.