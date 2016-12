2016-12-22 05:00:00.0

Ulm Feuer und Flamme für Feuerwehr-Autos

Ein reich bebildertes neues Buch zeigt die Geschichte und Entwicklung von Magirus-Feuerwehrfahrzeugen. Weitere Bände sollen folgen. Von Dagmar Hub

Es ist ein Buch für Feuerwehr-Freaks und zugleich Band I einer neuen Reihe über Magirus-Feuerwehrfahrzeuge: Der Ulmer Wolfgang Rotter, selbst feuerwehrtechnischer Beamter bei einer Feuerwehr der Bundeswehr und ehrenamtlich als Brandmeister tätig, will seine Leidenschaft mit anderen Interessierten teilen. Das soeben erschienene Buch „Magirus Feuerwehrfahrzeuge“ geht auf die Geschichte und Entwicklung von Feuerwehrfahrzeugen in Deutschland und auf ihren Einsatz beispielsweise in Spanien und in den Niederlanden ein und auf dem Stuttgarter Flughafen ein – detailliert in Wort und Bild, weil Rotter auch Hobby-Fotograf ist.

Der reich bebilderte Band, bei dem selbstverständlich die Farbe Feuerrot dominiert, enthält unter anderem viele Schwarz-Weiß-Fotografien historischer Feuerwehrfahrzeuge, frühe Farbfotografien und zahlreiche Abbildungen von Neufahrzeugen und in die ganze Welt gelieferten Drehleitern der vergangenen Jahre. Zudem gibt es Zeichnungen im Band vorgestellter Fahrzeuge.

ANZEIGE

In Band II, kündigt Wolfgang Rotter an, möchte er 2017 speziell auf Scania-Fahrzeuge mit Magirus-Aufbauten und auf Großtanklöschfahrzeuge der Feuerwehr Kuwait eingehen. Weitere Bände sollen folgen.