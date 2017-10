2017-10-29 17:18:00.0

Ulm Feuerwehr befreit 22-Jährigen aus Stadtmauergraben

Ein junger Mann hat die Polizei gerufen und gesagt, er stehe in einer Schlucht. Wie er in die verzwickte Lage kam, ist den Ermittlern allerdings ein Rätsel.

Ein sprichwörtlich böses Erwachen hat ein junger Mann am frühen Samstagmorgen in der Ulmer Innenstadt erlebt. Dem Polizeibericht zufolge meldete sich der 22-Jährige kurz vor 4 Uhr und bat um Hilfe. Er stehe in einer Schlucht und finde nicht mehr selber heraus, berichtete er. Die Schlucht stellte sich den Beamten vor Ort als der gemauerte Graben hinter der Stadtmauer im Bereich der Profosengasse heraus. Die herbeigerufene Feuerwehr befreite den jungen Mann mit einer Leiter. Wie der 22-Jährige in den Stadtgraben gekommen war, konnte nicht ermittelt werden. Er selbst sagte, dass er nach ausgiebigem Kneipenbesuch im Laufe der Nacht einen Filmriss erlitten habe und sich deshalb nicht erinnern könne, wie er in den acht bis zehn Meter tiefen Graben gekommen sei. Der Mann konnte nach der Befreiung unverletzt seinen Heimweg antreten. (az)