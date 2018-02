2018-02-06 18:36:17.0

Ulm Feuerwehr befreit Mann nach Unfall auf der A8 aus diesem Wrack

Nach einem Crash nahe Ulm Ost ergab sich ein Rückstau der bis Ulm West reichte.

Ein Auffahrunfall am Dienstagnachmittag führte zu einer Vollsperrung. Nach Polizeiangaben krachte gegen 15.15 Uhr ein Mercedes gegen einen Getränkelaster, der diesen auf einen Sattelzug schob. Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten den 51-Jährigen aus dem völlig zerstörten Wrack und brachte ihn in einen Klinik. Der 45-jährige Fahrer des Getränkelasters und sein 38-jähriger Beifahrer trugen bei dem Unfall leichte Blessuren davon. Sachschaden: 80000 Euro.