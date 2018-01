2018-01-11 17:45:00.0

Neu-Ulm Feuerwehr findet Toten nach Brand in Wohnung

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neu-Ulm ist am Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen. Die Identität des Opfers ist noch ungeklärt.

Die Feuerwehr hat in einer Wohnung in Neu-Ulm einen Toten entdeckt. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)