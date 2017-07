2017-07-26 13:03:00.0

Holzheim Feuerwehr ist tagsüber unterbesetzt

Die Holzheimer Gemeinderäte sprechen über den aktuellen Stand bei den freiwilligen Helfern – und ihre Probleme. Welche Lösung ein Experte vorschlägt. Von Willi Baur

„Natürlich gibt es immer Dinge, die man verbessern kann. Aber insgesamt sind unsere Feuerwehren gut aufgestellt.“ Das folgerte Bürgermeisterin Ursula Brauchle aus dem Feuerwehrbedarfsplan, den der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag einstimmig beschlossen hat. Kurzfristig ist der Handlungsbedarf überschaubar.

In einem Punkt allerdings auch dringend: „Tagsüber ist an Wochentagen die Einsatzbereitschaft nur eingeschränkt gewährleistet“, hatte Experte Sven Volk vom Büro GTV-Rettungsingenieure (Immenstaad) festgestellt. Für Hauptamtsleiter Konrad Müller von der Verwaltungsgemeinschaft kein Einzelfall: „Das haben Holzheim und Neuhausen mit Wehren im ganzen Land gemeinsam.“ Was indes die Kommunen nicht von der Pflicht zur Abhilfe freistelle, wie Volk unter Hinweis auf das neue bayerische Feuerwehrgesetz deutlich machte.

Wenig Aufwand - trotzdem eine Lösung

Das Problem sei jedoch relativ schnell lösbar, noch dazu mit wenig Aufwand. „Ich empfehle dazu die Einrichtung einer gemeinsamen Tagesalarmgruppe mit tagsüber verfügbarem Personal aus den beiden Ortsteilen“, sagte der Brandschutzfachmann. Die Mitglieder der Gruppe müssten lediglich mit einheitlichen Alarm-Meldeempfängern ausgestattet werden und sollten jeweils gemeinsam von Holzheim aus zu Einsätzen ausrücken.

Ferner empfahl Volk, Gemeindebedienstete entsprechend auszubilden und für den Feuerwehrdienst einzusetzen, vielleicht auch vor Ort tätige auswärtige Arbeitskräfte. Nachts und an Wochenende dagegen gibt es Volk zufolge keine akuten Probleme.

Allerdings sollte aus seiner Sicht die Verfügbarkeit der Einsatzkräfte generell verbessert werden. Denn die Personalstärke der beiden Wehren sei derzeit insgesamt „gerade noch ausreichend“.

Als mögliche Lösungswege nannte der Experte die Förderung der Jugendfeuerwehr, eine verstärkte Rekrutierung von Frauen, die „bislang unterrepräsentiert sind“, und von Personen mit Migrationshintergrund. Außerdem sei es nötig, die Anzahl spezieller Funktionsträger auszubauen, insbesondere von Atemschutzträgern und Sprechfunkern. Dies könne aber durch Fortbildungsmaßnahmen innerhalb der Mannschaften erfolgen, so Sven Volk. Basis des inzwischen bereits mit den beiden Kommandanten und mit dem Kreisbrandrat abgestimmten Bedarfsplanes war eine Analyse des Ist-Zustands, in die laut Volk auch detaillierte Statistiken der Feuerwehren eingeflossen sind.

Feuerwehr leistet mehr technische Hilfe

„Demnach hat sich das Einsatzspektrum in den vergangenen Jahren merklich verändert“, so der Fachmann. Klassische Brandfälle seien seltener geworden, überwiegend gefragt seien die Wehren bei technischen Hilfeleistungen, unter anderem bei Verkehrsunfällen. Was natürlich auch Einfluss auf die Planungsziele habe. Dabei ermöglicht das neue Gesetz Volk zufolge auch die Bildung von Zweckverbänden mit Nachbarkommunen, wenn kleinere Gemeinden einzelne Sollvorgaben bei der Leistungsfähigkeit nicht erfüllen können. Keine größeren Defizite hat er jedenfalls bei den Gerätehäusern und der jeweiligen Ausstattung festgestellt.

Kleinere Mängel freilich schon. Die könnten jedoch in den nächsten Jahren durch relativ geringfügige bauliche Maßnahmen behoben und bis dahin durch organisatorische Abhilfen reduziert werden. Den aktuellen Erfordernissen entspricht offenbar auch die Fahrzeugausstattung beider Wehren. Ersatzbeschaffungen sieht der Plan insofern erst in fünf (Holzheim) oder zehn (Neuhausen) Jahren vor. „Der Plan ist ein Leitfaden“, machte Bürgermeisterin Brauchle deutlich, „die Umsetzung erfolgt jeweils durch gesonderte Beschlüsse des Gemeinderats und im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorgaben.“