2018-01-26 06:02:00.0

Senden Firma Bredent macht den nächsten Schritt

Das Zahntechnik-Unternehmen möchte seinen Firmensitz ins Sendener Gewerbegebiet verlagern. Bedenken einiger Behörden zu Hochwasser und Lärm sind nun geklärt. Von Carolin Oefner

Es geht einen Schritt weiter für die Firma Bredent und deren Pläne, einen neuen Firmensitz in Senden zu errichten. Im Sendener Bauausschuss bewilligten die Räte die erneute Auslegung des Bebauungsplans. Zuvor sprachen sie über einige Anmerkungen von Behörden und Nachbarn des kommenden Gewerbegebiets St-Florian-Straße 1.

Das Planungsgebiet ist circa 3,3 Hektar groß und als Mischgebiet vorgesehen. Das Grundstück zwischen der Aufheimer Straße und dem Koppenbrunnengraben ist seit vielen Jahren im Besitz des Sendener Zahntechnik-Unternehmens, schon lange gibt es Pläne, dorthin mit allen Standorten umzuziehen. Der Firmensitz befindet sich in Witzighausen, das Gelände dort ist gemietet. Weitere Räume gibt es in der Siemensstraße.

Fünf Stellungnahmen haben die Räte im Bauausschuss abgewogen. Aus dem Landratsamt Neu-Ulm und vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth kamen Hinweise zum Hochwasserschutz. Wenn die Höhenlagen so bleiben wie bisher, könne es zu Hochwasser kommen, sagte der Planer Martin Maslowski in der Sitzung. Diesbezüglich wisse die Firma Bredent Bescheid. Sie muss das Niederschlagswasser im Bedarfsfall gedrosselt in den Koppenbrunnengraben leiten, sodass dieser nicht überläuft. Der Bach am Ostrand soll in die Pläne mit einbezogen und renaturiert werden.

Soll das Gebiet weiter Richtung Osten ausgedehnt werden?

Der Bezirk Schwaben erkundigte sich, ob die Gewerbefläche weiter Richtung Wohnbebauung ausgedehnt werden soll. Das verneinte die Stadt. Die geplante Trennung durch eine ökologische Ausgleichsfläche und landwirtschaftliche Gebiete soll als Abgrenzung zwischen Wohnen und Gewerbe erhalten bleiben. Näher aneinanderzurücken ginge aus immissionstechnischen Gründen ohnehin nicht.

Im Gewerbegebiet sollen keine weiteren Einzelhandelsstandorte entstehen. Die Regierung von Schwaben wies darauf hin, dass dies im zuvor ausgelegten Entwurf noch nicht vollständig ausgeschlossen worden sei. Diese Formulierung korrigierte die Stadt, obwohl mit der Firma Bredent als Besitzer und Nutzer dahingehend nichts zu befürchten sei. Und auch Anlieger müssen sich im Hinblick auf mögliche Erschließungskosten keine Sorgen machen. Diese werden vom Antragsteller übernommen, so steht es in einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Firma und der Stadt.

Die verkehrliche Erschließung des Grundstücks soll über eine neue Einfahrt an der Aufheimer Straße erfolgen. Probleme durch zu hohes Verkehrsaufkommen werde es nicht geben, hieß es damals. Die vorhandenen Straßen und Kreuzungen seien ausreichend, auch wenn das geplante Wohngebiet „Am Stadtpark“ kommt und die Ulmer Firma Mayser sich an dem dritten Gewerbegebiet an der St.-Florian-Straße ansiedelt.

Bereits vor 13 Jahren gab es erste Überlegungen

Bereits im Jahr 2005 hat das Unternehmen erste Überlegungen zu einem Neubau einer Firmenzentrale in Senden geäußert. Ende Mai des vergangenen Jahres wurde es wieder aktuell. Das Sendener Zahntechnik-Unternehmen stellte einen Entwurf für den Bebauungsplan im Gewerbegebiet St-Florian-Straße 1 vor.

Auf der Fläche ist, wie berichtet, südlich ein einstöckiges Schulungszentrum geplant, dahinter kommt die dreistöckige Hauptverwaltung. Weiter im Norden an der B28 sollen die Produktionsgebäude und das Zentrallager entstehen. So stellte der zuständige Architekt Martin Maslowski es dem Planungs-, Bau- und Umweltausschuss vergangenes Jahr vor, die Räte zeigten sich damals angetan von den Plänen.

In den jetzigen Firmengebäuden an der Illerberger Straße in Witzighausen kann der Betrieb ohnehin nur noch bis 2021 bleiben. Denn die neuen Bürocontainer, die Bredent 2015 errichtet hat, wurden vonseiten der Stadt nur mit einer zeitlichen Befristung genehmigt.

Der geänderte Bebauungsplanentwurf wird nun erneut ausgelegt.