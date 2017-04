2017-04-07 10:58:00.0

Ulm/Weißenhorn Fleisch ist ihr seit 60 Jahren nicht wurst

Gertrud Pfister arbeitet seit 1957 im Ulmer Schlachthof. Ein Blick auf ein Arbeitsleben, das nicht nur ungewöhnlich ist, weil bei ihr Uli und Dieter Hoeneß ein und aus gingen. Von Oliver Helmstädter

April 1957. Die EU steht kurz vor der Gründung, das Saarland gehört erst seit wenigen Monaten zur Bundesrepublik, dessen Kanzler noch Konrad Adenauer heißt. Und dem US-Vizepräsident Richard Nixon steht die Watergate-Affäre noch bevor. Der Ulmer Schlachthof ist eine Abteilung der württembergischen landwirtschaftlichen Zentralgenossenschaft. Der Zwei-Mann- und Eine-Frau-Betrieb befindet sich im Aufbau. Als „das Fräulein im Büro“ kümmert sich die gerade erst 14-jährige Gertrud Pfister um die Wiegescheine für das Vieh und den Fleischverkauf an Metzger.

April 2017. Die EU steckt in der schwersten Krise ihres Bestehens weil Großbritannien den Austritt beantragt hat, die Bundeskanzlerin heißt Angela Merkel und die USA werden von einem Milliardär und Ex-TV-Star namens Donald Trump regiert. Der Ulmer Schlachthof wurde längst aufgekauft und gehört inzwischen zur Müller Gruppe, die zu den größten mittelständischen Unternehmen der süddeutschen Fleischwirtschaft zählt und einer der zehn größten Rinderschlachtbetriebe in Deutschland ist. Als „Grand Dame“ kümmert sich an den umsatzstärksten Tagen Montag, Dienstag und Freitag die inzwischen 75-jährige Gertrud Pfister um Fleischverkauf- und -abholung.

ANZEIGE

Seit sage und schreibe sechs Jahrzehnten arbeitet Pfister, als neuntes Kind der Bauernfamilie Häuptle in Dellmensingen geboren, auf dem Ulmer Schlachthof. Es ist egal, wer Chef unter ihr ist, sagt Otto Sälzle, der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer und preist Pfister als Beispiel einer Karriere mit Lehre.

Ein solches „Eisernes Betriebsjubiläum“ ist selbst für den ehrungserfahrenen Oberbürgermeister Gunter Czisch ein Novum, der persönlich in den Schlachthof kam um ihr zu gratulieren. Und er war nicht der Einzige, der von der Jubilarin wissen wollte, wie man das eigentlich durchhält – 60 Jahre in einem Betrieb. „Man muss sich bemühen“, sagt die 75-Jährige trocken in einem Tonfall, den Gunther Kühle, der Weißenhorner „Platzmetzger“ und Innungsobermeister der Fleischer der Kreise Günzburg und Neu-Ulm so beschreibt: „Sie ist eine Frau der klaren Worte und kräftigen Stimme.“ Fünf Generationen der Metzgerfamilie Kühle bediente Pfister bereits. Und das mit Verve, wie Kühle beschreibt: „Wenn Frau Pfister sagt: Und das kauf’sch Du jetzt, ist die Entscheidung schon gefällt.“

Ans Aufhören denkt Pfister nicht. Jeden Montag, Dienstag und Freitag beginnt ihr Dienst um sechs Uhr in der Früh. „Sie ist jung geblieben. Sieht immer gleich frisch aus. Ist dynamisch, temperamentvoll, geistig und körperlich beweglich, zupackend, nicht unterzukriegen und macht manchem 50 Jahre jüngeren Kollegen noch etwas vor“, lobt Rolf Michelberger, der Geschäftsführer von Ulmer Fleisch, ihrem aktuellen Dienstherren, dem in der wechselvollen Geschichte des Ulmer Schlachthofs fünf voran gingen.

Der 75-Jährigen ist so viel Lob sichtlich etwas zu viel des Guten. „Die Arbeit war und ist mir halt immer wichtig“, sagt sie in einer kurzen Ansprache. Der Kunde sei ihr immer König. Egal woher er kommt. 1974 etwa, wurden unter ihrer Regie Schweinehälften in die DDR verkauft. „Ein großes Ereignis damals.“ Erst im Nachhinein bedeutsam waren die zwei blonden Buben, die Mitte der 60er Jahre ihre Eltern vom Eselsberg in die damalige „Vieh & Fleisch GmbH“ begleiteten: Dieter und Uli kamen zusammen Paula und Erwin Hoeneß, dem Ulmer Metzgermeister, dessen Söhne Jahre später auf den Fußballplatz für Furore sorgten. „Sehr höfliche Kinder waren das“, erinnert sich Pfister.

Sechs Jahrzehnte hat die Mutter einer Tochter den Geruch von Fleisch und Blut in der Nase. Aber nicht genug davon. „Ich esse immer noch gerne Fleisch.“ Gerne auch Wurst und Steak vom Grill. Oder wie sie es als Verkaufsprofi ausdrückt „Den Bezug zur Ware habe ich nie verloren.“