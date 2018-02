2018-02-02 06:00:00.0

Neu-Ulm/Elchingen/Ulm Flexibilität nur zu Lasten der Mitarbeiter?

Gewerkschaft legt mehrere Großbetriebe der Region für 24 Stunden lahm. Von Oliver Helmstädter

Nichts geht mehr in vielen Betrieben der Region. Nachdem am Donnerstag in der Früh bei Bosch-Rexroth in Elchingen ein 24 stündiger Warnstreik begann, ruht seit der Nachschicht um 22.15 Uhr auch der Busbau bei Evobus in Neu-Ulm in Tageslänge. Zudem startete die Gewerkschaft IG Metall beim Autozulieferer Brehm im Ulmer Donautal einen ganztägigen Warnstreik.

„Wir bereiten uns auf alle Möglichkeiten vor“, sagte Petra Wassermann, die Erste Bevollmächtigte der Ulmer IG Metall im Vorfeld der Streikaktionen. Auch eine Urabstimmung über Flächenstreiks werde in Anbetracht „tiefer Gräben“ zwischen“ den Positionen der Gewerkschaft sowie der Arbeitgeber dazu. Wassermann spricht von einer großen Zustimmung und Entschlossenheit in der Arbeitnehmerschaft zu den Forderungen der IG Metall. „Wir wollen auch ein Stück vom Kuchen“, sagt der Betriebsrat Hans-Jörg Müller vor dem Hintergrund der am Donnerstag veröffentlichten Jahresbilanz des Daimler-Konzerns (siehe eigenen Bericht). „Evobus geht es nicht schlecht“, so Müller. Es gibt nach Überzeugung des Betriebsrats kaum ein anderes Werk, das mehr Flexibilität von den Beschäftigten einfordere als die saisonal schwankende Reisebusproduktion in Neu-Ulm. Im Frühjahr gebe es traditionell mehr als genug zu tun, während in der zweiten Jahreshälfte der Umsatz alle Jahre wieder einbreche. „Die Flexibilität geht nur zu Lasten der Mitarbeiter“, sagt Müller. Die Arbeitszeitmodelle bis hin zu einer 45-Stunden-Woche variierten stark, würden aber keinerlei Rücksicht auf familiäre Belange nehmen. Die IG Metall will einen individuellen Anspruch auf Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten durchsetzen. Beschäftigte, die ihre Arbeitszeit reduzieren, um Kinder unter 14 Jahren im Haushalt zu betreuen oder Familienangehörige zu pflegen, sollen einen fixen Zuschuss von 200 Euro pro Monat von ihrem Arbeitgeber erhalten. „Da soll mir einer sagen, dass das nicht finanzierbar wäre“, sagt Müller.

Der Metallarbeitgeberverband Südwestmetall reichte mit Beginn der Ganztagesstreiks eine Klage gegen die „rechtswidrigen Streikaktionen der IG Metall“ am Arbeitsgericht Stuttgart ein. Die Argumentation: Das Bestreben nach einem Lohnzuschlag für bestimmte Beschäftigtengruppen, die ihre Arbeitszeit reduzieren wollen, sei eine rechtswidrige Forderung.