2017-04-19 09:00:00.0

Unterfahlheim/Landkreis Flüchtlinge müssen zusammenrücken

In der Asylbewerberunterkunft in Oberfahlheim wurden Zimmer geräumt, dafür haben die Bewohner nun weniger Platz. Warum das so ist und was ehrenamtliche Helfer ärgert. Von Ariane Attrodt

Seit einigen Wochen ist in der Flüchtlingsunterkunft im Nersinger Ortsteil Unterfahlheim alles anders: Ein Teil der Zimmer wurde geräumt und abgeschlossen, statt zu zweit teilen sich die Bewohner zu viert ein Zimmer. Ehrenamtliche Helfer hat das entsetzt: Jetzt seien beispielsweise nicht mehr genügend Tische im Zimmer – und die „allermeisten“ Flüchtlinge besuchten die Berufsschule in Neu-Ulm und brauchten daher einen Platz für ihre Hausaufgaben, sagt Ulrich Scheinhammer-Schmid. Er betreut gemeinsam mit seiner Frau zwei Afghanen. „Die kommen jetzt ganz oft zu uns, um zu lernen, weil sie da ihre Ruhe haben. Nur deshalb habe ich die Umbelegung überhaupt mitbekommen,“ so Scheinhammer-Schmid.

54 Asylbewerber sind nach Angaben des Landratsamts Neu-Ulm dort derzeit untergebracht. Ein Teil davon ist bereits anerkannt, findet aber keine Wohnung und wäre sonst obdachlos. Volker Speidel geht seit eineinhalb Jahren regelmäßig in die Unterkunft, er bietet dort einen Deutschkurs an. Dass ein Teil der Zimmer zugeschlossen worden sind, habe er erst bemerkt, als er vor Ort war. „Es wurde nichts angekündigt.“

Theresa Hopfensitz, Geschäftsbereichsleiterin beim Neu-Ulmer Landratsamt und unter anderem für die Unterbringung von Asylbewerbern zuständig, erklärt, dass die Bewohner vorher mündlich informiert worden seien. Einen Aushang in der Unterkunft habe es aber wohl nicht gegeben. Das Landratsamt hat die Zusammenlegung der Zimmer selbst entschieden. Der Hintergrund: Mietverträge mehrerer anderer Unterkünfte würden bald auslaufen oder seien bereits gekündigt worden.

Welche Unterkünfte das sind und wann genau die Verträge auslaufen, darf Hopfensitz nicht sagen, aber eine Unterkunft in Illertissen und eine in Neu-Ulm seien beispielsweise darunter. Sie betont: „Wir haben eine genau Liste und wissen deswegen, was in den nächsten Wochen ansteht.“ Asylbewerber, die in einer Unterkunft untergebracht sind, die aufgelöst wird, könnten dann nach Unterfahlheim ziehen. Sie werden laut Hopfensitz eine Woche vorher informiert – entweder persönlich, wenn man jemanden antrifft oder per Aushang.

Unterdessen tut sich auch etwas bei anderen Gebäuden, die ursprünglich als Asylbewerberunterkunft geplant waren, aber nie gebraucht wurden – beispielsweise beim Praktiker-Markt in Neu-Ulm. Hopfensitz erklärt: „Das Ende des Praktikers ist absehbar. Er wird nie mehr als Asylbewerberunterkunft gebraucht.“ Anders sei das beim Speichergebäude im Starkfeld. Man überlege gerade andere Nutzungsweisen und prüfe diese, so Hopfensitz.

Mit der aktuellen Entwicklung in Unterfahlheim ist der Nersinger Helferkreis so gar nicht glücklich. Florian Staudenmaier vom Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit vergleicht die Zustände mit einem „Hühnerstall“. Dabei sei es für die Integration wichtig, den Flüchtlingen genug Raum zu geben. „Aus menschlicher Sicht kann man sagen: Diese Aktion des Landratsamts hat nichts mit Nächstenliebe zu tun, wie sie immer von Kanzlerin Merkel gefordert wird.“ Die Flüchtlinge seien enttäuscht, die Situation drücke auf die Psyche – und die sei ein wichtiger Faktor für die Integration, so Staudenmaier.

Deutschkursleiter Speidel befürchtet, dass es wegen der beengten Raumsituation zu Auseinandersetzungen kommt: „Aggressionen sind programmiert.“ Am schlimmsten findet er, dass die Zimmer seiner Meinung nach jetzt noch gar nicht zusammengelegt werden müssten. „Man hätte sagen können: wenn mehr Leute kommen, müsst ihr zusammenrücken.“

Das sei jedoch nicht möglich, wie Hopfensitz vom Landratsamt erklärt. „Wir brauchen einen gewissen Vorlauf, sonst bekommen wir ein Zeitproblem.“ Die Zimmer müssten angeschaut und teilweise Schäden darin beseitigt werden, bevor neue Bewohner aus anderen Unterkünften einziehen könnten. „Bei Kleinigkeiten geht das relativ schnell, aber es kann vereinzelt sein, dass das auch mehrere Monate dauert“, sagt Hopfensitz. Dabei könne das Landratsamt nur mit den Mitarbeitern planen, die zur Verfügung standen. Hopfensitz betont: „Es ist sicherlich nicht so, dass wir zwei Wochen nach der Umbelegung den Schlüssel übergeben.“