2017-06-09 09:00:00.0

Neu-Ulm Folgenschwere Verwechslung: Der falsche Mann steht vor Gericht

Ein 39-Jähriger soll eine Autofahrerin angegriffen haben. Eine Zeugin erkennt den Täter und nennt der Polizei seinen Namen – jedoch nicht den richtigen. Wie es dazu kommen konnte. Von Ariane Attrodt

Als „Justizkrimi“ hat Richter Thomas Mayer jüngst eine Sitzung am Neu-Ulmer Amtsgericht bezeichnet. Angeklagt war ein 39-Jähriger aus Leipheim. Dieser soll eines Abends eine 22-jährige Autofahrerin beschimpft und angegriffen haben. Die Beifahrerin des Opfers erkannte den Täter und nannte der Polizei seinen Namen – allerdings den falschen. Erst vor Gericht löste sich die folgenschwere Verwechslung auf.

Der Auslöser für die Tat an jenem Oktoberabend vergangenen Jahres war banal: Eine kleine Uneinigkeit auf dem Parkplatz des McDonalds in Neu-Ulm, wer zuerst ausparken und vom Parkplatz fahren darf. Das soll den Angeklagten aber so aufgebracht haben, dass er dem späteren Opfer hinterherfuhr. So dicht, dass die 22-jährige Autofahrerin, das Kennzeichen seines Wagens im Rückspiegel schon nicht mehr erkennen konnte, heißt es in der Anklageschrift. Zudem soll er sie mit dem Fernlicht geblendet und angehupt haben. Außerorts soll er sie überholt haben und so stark gebremst haben, dass die 22-Jährige eine Vollbremsung einlegen musste, um keinen Unfall zu verursachen. Das Ganze soll sich mindestens viermal wiederholt haben. Als die Autos schließlich stehen blieben, stieg der Angeklagte laut Anklage aus seinem Wagen und schlug der jungen Frau, die ebenfalls dabei war, auszusteigen, die Fahrertür gegen die Brust. Zudem soll er sie beschimpft haben.

Eine Schlüsselrolle, die Richter Mayer von Anfang an stutzig machte, war die Tatsache, dass das Auto, in dem der Täter an diesem Abend unterwegs war, nicht das des Angeklagten war. „Es gehört meiner Ex-Schwiegermutter. Ich habe keinen Zugriff darauf“, sagte der 39-jährige Schichtleiter. An jenem Abend habe er außerdem seine Schwester besucht. Das bestätigte später auch seine neue Freundin, die bei dem Besuch dabei war. Dann fügte der Angeklagte noch hinzu: „Das ist eine riesengroße Verwechslung.“

Diese Annahme bewahrheitete sich im Verlauf der Verhandlung: Tochter und Ex-Frau bestätigten, dass der Angeklagte nicht der Täter gewesen sein kann. Allerdings deutete sich bereits bei ihren Zeugenaussagen an, dass sich der wahre Täter ganz in der Nähe befinden könnte: der neue Ehemann der Ex-Frau. Dass dieser der Täter war, soll die Tochter des Angeklagten von ihrem neunjährigen Stiefbruder erzählt bekommen haben, wie sie bei der Polizei erzählt hatte. Vor Gericht wollte die Jugendliche dazu nichts mehr sagen.

Die Beifahrerin des Opfers klärte den Fall schließlich auf. „Das ist er, ich bin mir hundertprozentig sicher“, sagte sie. Damit meinte die 24-Jährige aber nicht den Angeklagten, sondern den neuen Ehemann der Ex-Frau. Dieser war ebenfalls als Zeuge geladen. Wie sich herausstellte, hatte es sich um eine Namensverwechselung gehandelt: Die Zeugin kannte die Frau noch unter ihrem früheren Nachnamen, den sie damals vom Angeklagten angenommen hatte. Deshalb war sie davon ausgegangen, dass ihr jetziger Mann auch so heiße. Das Verfahren gegen den 39-Jährigen endete mit einem Freispruch. „Ein klassisches Versehen“, sagte Mayer und kündigte an: „Wir haben die Sache bald wieder auf dem Tisch.“ Dann aber sitzt ein Anderer auf der Anklagebank.