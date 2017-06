2017-06-07 12:57:00.0

Landkreis Fotografieren verboten?

Manche Besucher landen im Freibad auf Schnappschüssen anderer Gäste – und finden sich vielleicht hinterher im Internet wieder. Wie Städte im Landkreis Neu-Ulm auf das Problem reagieren. Von Katharina Dodel

Die Sorge um den Sonnenbrand war gestern. Seit diesem Jahr ist das Smartphone das neue Ärgernis in den Freibädern. Manche Badegäste machen Schnappschüsse vom Baby im Becken, manche von der Clique auf der Liegewiese – und nicht selten landet das Foto in den sozialen Netzwerken, inklusive der vielen leicht bekleideten Badegäste im Hintergrund, die gar nichts von ihrem Glück (der Veröffentlichung) wissen.

Manche Bäder in Deutschland haben bereits darauf reagiert und das Fotografieren verboten. Die Badbetreiber in der Region sind allerdings noch nicht alarmiert und dulden das Smartphone derzeit noch – mit Ausnahme der Stadt Senden.

„Fotohandys“ dürfen in Senden nicht benutzt werden

Im See- und Hallenbad ist das Filmen und Fotografieren auf dem gesamten Gelände verboten. Also sowohl im Hallenbad als auch im anliegenden Freibad mit Außenbecken, Liegewiese und 50000 Quadratmeter großem See. Das Bad besuchen jährlich im Schnitt 130000 Menschen. Früher war die Zahl höher, doch in den vergangenen Jahren waren Teile der Anlage öfter geschlossen, da der Komplex zurzeit saniert wird.

Die Stadt Senden hat den Punkt „Filmen“ in ihrer Satzung über das See- und Hallenbad geregelt. Wörtlich heißt es dort: „Das Benutzen von Fotohandys ist untersagt, um die Rechte jedes Einzelnen am eigenen Bild zu schützen.“ Wer dieses Verbot nicht beachtet, muss unter Umständen sein Smartphone abgeben. Laut Satzung darf das Personal in den Bädern „jegliche Foto-, Film-, und Handygeräte“ abnehmen.

Anders ist es im Donaubad in Neu-Ulm. Dort gilt nur in der Sauna ein striktes Verbot fürs Handy, im Badebereich hingegen gibt es momentan keine Auflagen. An Spitzentagen mit sommerlichen Temperaturen besuchen über 4000 Gäste das Bad der beiden Städte Ulm und Neu-Ulm. Betriebsleiter Jochen Weiß hält es da schlicht für unmöglich, jedem einzelnen Badegast das Smartphone abzunehmen. Daher gilt im Freibad: „Wenn sich ein Besucher gefilmt fühlt oder Bedenken hat, auf der Aufnahme eines anderen Badegasts zu sehen zu sein, dann schreiten wird ein – jedoch eher helfend als verbietend“, sagt Weiß.

Seit Mitte Mai dieses Jahres hat das Donaubad geöffnet, bislang habe es noch keinen derartigen Vorfall gegeben. Weiß und seine Kollegen haben bereits Kontakt zur Gesellschaft der Badebetreibe aufgenommen und mit dieser über eine Handhabung in Sachen Smartphone im Freibad gesprochen. „Doch auch da gibt es keine klare Richtlinie“. Weiß: „Im Moment sammeln wir Erfahrungen – und hatten damit noch keine Probleme.“

Ist ein Siegel für Kameras die Lösung?

Auch über ein spezielles Klebeband für Handys hat sich Weiß schon informieren lassen. Dabei wird ein spezielles Siegel auf die Kameras geklebt. Dieses besteht aus Sicherheitsmaterial und lässt sich zwar rückstandsfrei entfernen, aber es geht beim Ablösen kaputt. So ist der Badegast gezwungen, den Aufkleber am Handy zu lassen, bis er am Ausgang abgezogen wird. Der Betriebsleiter des Donaubads hält das jedoch nicht für die beste Lösung. „Wenn wir sehen, es geht in eine problematische Richtung, dann schreiten wir ein.“

Auch die Stadt Weißenhorn sieht derzeit keinen Grund, Smartphones im Freibad zu verbieten, um unerwünschte Filmaufnahmen zu verhindern. Karl-Walter Simmendinger, zuständig für die Bäderverwaltung in der Fuggerstadt, berichtet von einem Vorfall im vergangenen Jahr.

Ein Mann fiel damals wegen seiner Filmerei im Bad auf, die Polizei wurde gerufen. „Er hat aber nicht in der Umkleidekabine gefilmt“, betont Simmendinger. Weil es seither keine Probleme mehr gab, hält die Stadtverwaltung ein Verbot für übertrieben. Ein solches ließe sich bei Bedarf aber schnell umsetzen, indem die Bad-Satzung geändert werde, sagt Simmendinger.