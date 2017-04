2017-04-09 20:00:00.0

Ulm Frau am Steuer wird geschlagen und fährt gegen Baum

Ein schmerzhaftes Ende hat ein Streit zwischen einem Mann und seiner Freundin während einer Autofahrt in Ulm genommen.

Wie die Polizei mitteilte, soll der 39-Jährige, der auf dem Beifahrersitz saß, die 37-jährige Fahrerin geschlagen und dann ins Lenkrad gegriffen haben. Dadurch kam das Auto im Silcherweg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Das Fahrzeug war so beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Beifahrer war laut Polizei betrunken. Was der Grund für den folgenreichen Streit war, konnte die Polizei nicht sagen. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend.