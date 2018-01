2018-01-09 14:55:00.0

Neu-Ulm Frau schlägt in Bankfiliale mit Hammer um sich

Völlig ausgerastet ist offenbar eine Frau in der Nacht zum Dienstag in einer Bankfiliale in Neu-Ulm. Sie selbst und ein Sanitäter wurden dabei leicht verletzt.

In der VR-Bank in Neu-Ulm hat eine Frau mit einem Hammer auf Scheiben und Geldautomaten eingeschlagen. Foto: Oliver Helmstädter (Archivbild)