2017-05-10 18:00:00.0

Neu-Ulm/Burlafingen Frau wird beim Fahrradfahren Tasche gestohlen

Während eine 78-Jährige am Dienstagmorgen mit dem Fahrrad unterwegs war, wurde ihr die Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen.

Beim Fahrradfahren ist einer 78 Jahre alten Neu-Ulmerin die Handtasche auf dem Gepäckträger gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei fuhr sie am Dienstag zwischen 10.15 und 10.45 Uhr von der Neu-Ulmer Innenstadt zum Friedhof nach Burlafingen. Ihre Tasche hatte sie dabei im Fahrradkorb. Als die Frau aber am Ziel ankam, war die Tasche weg. Die 78-Jährige gab bei der Polizei an, dass sie in Pfuhl von zwei verdächtigen Männern auf Fahrrädern überholt wurde. In der Tasche befanden sich neben Karten auch die Geldbörse mit 150 Euro Bargeld und ein Mobiltelefon. (az)

Hinweis Zeugen bittet die Polizei, sich unter 0731/8013-0 zu melden.