2017-05-03 21:00:00.0

Ulm Frau wird in Unterführung

Opfer eines Räubers ist eine Frau am frühen Dienstag in Ulm geworden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei Ulm mitteilt, war eine 22-jährige Frau gegen 5 Uhr auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle in der Weststadt. Sie ging von der Inneren Wallstraße durch die Unterführung an der Blau in Richtung Banzenmachergasse ganz in der Nähe der Blaubeurer Straße.

Hier griff sie ein Unbekannter von hinten an. Er riss die Frau zu Boden und raubte die Handtasche. Aus der Jacke zog er das Telefon der Frau. Damit rannte er zur Inneren Wallstraße. Erst später verständigte das Opfer die Polizei. Die sucht jetzt den Täter. Den beschreibt die 22-Jährige als einen schlanken Mann, 1,70 bis 1,75 Meter groß, mit dunklem Teint und dunklen Haaren. Offenbar war er weiter zur Schillerstraße unter die Ludwig-Erhard-Brücke geflüchtet. Denn dort fanden Zeugen später Teile der Beute.

ANZEIGE

Wer in Zusammenhang mit diesem Vorfall etwas beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0731/1880 bei der Kriminalpolizei Ulm zu melden.