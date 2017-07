2017-07-03 14:58:00.0

Straß Frisch gemahlen in die Tüte

In Straß hat mit dem „Mühlenladen“ ein neues Hofgeschäft eröffnet. Dort gibt es Mehl von der benachbarten Hardermühle – und bald noch viel mehr. Von Ariane Attrodt

Egal ob Roggen, Weizen, Vollkorn oder Dinkel – im „Mühlenladen“ in Straß findet man die verschiedensten Sorten Mehl. Alle frisch von der Hardermühle, die nur ein paar Meter entfernt liegt. Im Juni wurde das Geschäft eröffnet. Geleitet wird es von Birgitt Teischl, der Lebensgefährtin von Jürgen Harder, der die Hardermühle betreibt.

Neben den verschiedenen Mehlsorten gibt es derzeit im Mühlenladen beispielsweise Bio-Eier und Honig – alles aus der Region. Teischl hat auch eine kleine Kooperation mit einigen Hausfrauen im Ort: Diese bringen selbst gemachte Waren wie Taschen, Kissen oder Hausschuhe, diese werden in einer Ecke des Geschäfts angeboten. Den Preis legen die Frauen selbst fest, Teischl verdiene daran nichts.

In Zukunft soll das Sortiment im Laden aber noch erweitert werden, beispielsweise „mit guten Ölen oder Nudeln“, so Teischls Idee. Dagegen schon ab nächster Woche soll es kleine Packungen von Kernen – wie Sesam, Leinsaat oder Sonnenblumenkerne – zu kaufen geben. Schließlich sei das eine beliebte Zutat fürs Brotbacken. Während das Getreide von Bauern aus der Region bezogen wird, gehe das bei den Körnern nicht, so Harder.

Das Geschäft ist gut angelaufen – auch ohne Flyer oder Werbung, erzählt Teischl. „Das läuft alles über Mundpropaganda. Außerdem liegen wir ja sehr zentral.“ Gerne gekauft wird im Mühlenladen neben individuell zusammengestellten Geschenk-Sets vor allem Dinkelmehr. „Auch Standardmehl geht immer“, sagt Harder. Eine Sorte, die Teischl anbietet, findet man im normalen Supermarkt eher selten: Mehl aus Emmer. „Das ist ein Urkorn. Wie Dinkel, aber noch lange nicht so bekannt“, erklärt Harder. Es sei zwar nicht backfähig, dafür aber beispielsweise gut für Pfannkuchen geeignet.

Einkaufen direkt beim Erzeuger – ob im Direktverkauf oder im eigenen Hofladen – ist seit Langem im Trend. Einer Studie des Beratungsunternehmens KPMG aus dem Jahr 2013 zufolge gewinnt der sogenannte Einkauf um die Ecke immer mehr an Bedeutung – und wird dies auch in den künftigen Jahren weiterhin tun. Profitieren würden unter anderem lokale Läden „mit hoher sozialer und emotionaler Komponente, die zentral liegen und leicht zu erreichen sind“. Da ist sich auch Harder sicher: „Viele kommen gezielt weil es regionale Produkte sind – und weil sie die Mühle schon ewig kennen.“ Denn vor der Eröffnung des Geschäfts konnte Mehl noch direkt dort kaufen – allerdings nicht in der Auswahl wie im neuen Laden. „Da wurden immer Mal ein paar Tüten nebenbei abgefüllt“, sagt Harder.

Der Mühlenladen in Straß ist Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 12 Uhr; Montag, Dienstag und Donnerstag zusätzlich von 14 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.