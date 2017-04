2017-04-15 10:00:00.0

Ulm Für Otto gibt es keine Blödel-Rente

Der Ostfriese beweist in der ausverkauften Donauhalle, dass seine Gags auch nach mehr als 40 Jahren bestens funktionieren. Auch, weil er bekannte Späße immer wieder neu verpackt. Von Andreas Brücken

Hand aufs Herz: Wenn ein fast 70-jähriger Mann wie ein Häschen hoppelt, mit gequetschter Stimme brüllt oder alberne Grimassen schneidet, ist das normalerweise nicht lustig. Es sei denn, er heißt Otto Waalkes. Wenn der seine friesisch-derben Witze unters Volk bringt, hat selbst die traurigste Spaßbremse Freudentränen in den Augen, verstummen intellektuelle Kritiker und die Massen brechen vor Lachen nieder. Der blödelnde blonde Komiker aus dem hohen Norden ist so etwas wie die Keimzelle der deutschen Comedians. Und immer noch besser als viele, die heute die Säle füllen.

Er selbst kann sich über mangelnde Aufmerksamkeit auch nicht beklagen: „Haaaallo Ulm“ schreit Waalkes seinen etwa 1600 Fans in der ausverkauften Donauhalle zu. Wie einstimmig folgt die Antwort: „Haaallo Otto!“ Und gleich dürfen die Besucher sehen, dass sich Otto für keinen Spaß zu eitel ist, als er seine die Mütze hebt und die Glatze im Scheinwerferlicht glänzt. „Ich hab mir die Haare schneiden lassen – alle beide“, sagt der Komiker und rennt gleich darauf hektisch auf der Suche nach seiner Gitarre auf der Bühne herum, das Friesenlied steht auf dem Programm und die Gäste sollen mitpfeifen, wünscht sich Otto – und schon hat er den verschmitzten Blick eines schüchternen Jungen im Gesicht, der bei Omas Geburtstag ein Ständchen singen soll. „Beim Pfeifen müssten die Lippen gespitzt und von hinten Luft geben werden“, erklärt er. „Wie die Engländer sagen würden: Give wind from the after.“ Und Otto legt noch weitere Englischlektionen „For Followers“ – also „Englisch für Vollpfosten“ – nach: Da werden „Breaking News“ übersetzt zu „Brechreiz-Neuigkeiten“.

ANZEIGE

Jetzt hat sich der Ostfriese erst warmgeblödelt und will sein gesamtes Liebesleben erzählen: „Das dauert etwa 30 Sekunden“, sagt er und feuert weitere Pointenublikum ab. „Eigentlich wollte ich erotische Liebeslieder singen, aber weil so viele Kinder da sind, spiele ich lieber etwas Versautes.“ Seinen ersten Kuss habe er erst mit 20 Jahren gehabt, sagt er verschämt und fügt hinzu: „Davor habe ich nur herumgebumst.“

Seit Jahrzehnten im Programm des Komikers sind Hänsel und Gretel, deren Geschichte Waalkes immer wieder mit köstlichen Musikerparodien erzählt. Als „Sirene“ Fischer singt er „Atemlos durch den Wald und den beiden ist’s arschkalt“ und aus AC/DCs „Highway to Hell“ wird „Auf dem Heimweg wird es hell“.

Auf mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung blickt der Komiker zurück: Also eine Zeit, als vieler seiner Kollegen noch nicht auf der Welt waren oder bestenfalls Häschenwitze auswendig gelernt haben. Fünf Goldene- und zwei Platinplatten, den Adolf-Grimme-Preis und sogar das Große Verdienstkreuz des Landes Niedersachsen sind nur einige Auszeichnungen, die Waalkes für seine Blödeleien verliehen bekam.

Doch von freudloser Routine ist der lebenden Blödellegende und Erfinder des Ottifanten auf der Bühne nichts anzumerken. Vielmehr blitzen jedes Mal seine Augen auf, wenn seine Fans einen Witz mit lautstarkem Lachen quittieren. Nach gut zwei Stunden bedankt sich Otto bei seinem Publikum und sagt: „Das war der schönste Abend meines Lebens – jetzt wissen Sie, was ich schon alles durchgemacht habe.“ Er verspricht, bald nach Ulm zurückzukommen. Der 69-Jährige denkt noch nicht daran denkt, sich aus dem Blödel-Geschäft zurückzuziehen.