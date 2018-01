2018-01-26 06:00:00.0

Weißenhorn Für neue Jobs sollen Bäume fallen

Weißenhorn treibt die Planungen für ein Gewerbegebiet zwischen Illerberger Straße und Bahnlinie voran. Welche Art von Firmen sich der Bürgermeister wünscht. Von Jens Noll

Der Name klingt idyllisch. Doch um ein lauschiges Plätzchen handelt es sich beim Gebiet „Feldtörle“, das durch das Gewerbegebiet, die Bahnlinie und die viel befahrene Illerberger Straße eingegrenzt wird, nicht gerade. Insgesamt etwa 21 Hektar groß ist das Areal, 15 Hektar davon sind Forst. Seit Langem will die Stadt Weißenhorn dort neue Flächen für Industrie und Gewerbe schaffen. Dafür müsste allerdings ein großer Teil des Waldes weichen.

Im Rathaus der Fuggerstadt laufen derzeit die Vorbereitungen für den Bebauungsplan Feldtörle. Wie Bürgermeister Wolfgang Fendt im Gespräch mit der Neu-Ulmer Zeitung sagt, wolle die Stadt zeitnah reagieren können, wenn ein geeigneter Investor anfragt. Das Interesse an weiteren Gewerbeflächen in Weißenhorn sei groß. „Wir haben eine ganze Liste an Bewerbern“, sagt Fendt. Der Rathauschef macht keinen Hehl daraus, welche Art von Betrieben ihm am liebsten wären: Firmen, die qualifizierte Fachkräfte beschäftigen. Für eine riesige Lagerhalle, in der überwiegend 400-Euro-Kräfte tätig sind, sagt Fendt, wolle man den Wald nicht plattmachen.

Die Firma Peri würde wohl ins Schema passen. An anderer Stelle, südlich der Ulmer Straße, wurden für eine Erweiterung des Firmengeländes in Richtung Nordwesten bereits 4,4 Hektar Wald gerodet. Dort will der Verschalungs- und Gerüsthersteller ein neues Gebäude errichten. Dort soll die Verwaltung der Peri-Tochtergesellschaft Deutschland untergebracht werden, wie ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage mitteilt.

Ist Peri auch an Flächen auf dem Feldtörle interessiert? Dazu will sich das größte Industrieunternehmen in Weißenhorn derzeit nicht äußern. Sein Sprecher teilt gegenüber unserer Zeitung lediglich mit, dass Peri in Überlegungen und Gespräche rund um die Ausgestaltung von möglichen Industrieflächen eingebunden sei. Das sei auch beim Feldtörle der Fall gewesen. Diese Vorgehensweise sei aber in Kommunen üblich.

Klar ist jedenfalls: Wenn neue Gewerbeflächen entstehen sollen, dann prallen die Interessen von Wirtschaft und Naturschützern aufeinander. Bürgermeister Fendt betont, dass für neue Gewerbegebiete Ausgleichsflächen geschaffen werden müssen. Das werde im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens auch geprüft.

Auch wenn es in der Bevölkerung Bedenken gegen eine Rodung des Waldstücks an der Illerberger Straße gibt: Eine große Mehrheit des Stadtrats wird der Aufstellung des Bebauungsplans wohl zustimmen. Hinter verschlossenen Türen informiert der Bürgermeister das Gremium hin und wieder über den Fortschritt. An der Ausweisung des neuen Gewerbegebiets werde wohl kein Weg vorbeiführen, heißt es aus dem Stadtrat. Viele Unternehmen fragten Flächen nach. Und das Feldtörle sei wegen seiner Lage eben sehr reizvoll.

Als besonders schützenswert stuft die Stadtverwaltung das dortige Waldstück jedenfalls nicht ein. Viele Spaziergänger seien dort nicht unterwegs, heißt es. Zumal im Untergrund des Areals bekanntlich einige Altlasten schlummern (siehe Info-Kasten). Der Baumbestand, der für die Peri-Erweiterung im Nordwesten des Gewerbegebiets gefällt wurde, sei wesentlich älter und hochwertiger gewesen, ist aus Stadtrats-Kreisen zu hören. Kritik gibt es dennoch. Denn der Grünzug an der Illerberger Straße sei schließlich auch Lebensraum für Vögel und andere Tiere. Fraglich sei bei fortschreitendem Flächenfraß auch, wo die vielen notwendigen Ausgleichsflächen herkommen sollen.