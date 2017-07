2017-07-10 14:59:00.0

Ulm Furioser Endspurt im Ulmer Zelt

Die prominent besetzte Hamburg Blues Band lieferte zwei umjubelte Konzerte in einer Show. Von Michael Peter Bluhm

Mit einem furiosen Endspurt hat die Hamburg Blues Band das Finale des diesjährigen Ulmer Zeltprogramms am Samstagabend eingeläutet. Rund 800 Besucher im und außerhalb des Zeltes feierten mit den ergrauten Rock-Blues-Recken und ihre sensationellen „Special Guests“ eine Abschiedsparty der musikalischen Extraklasse.

Nachdem die amerikanische Gruppe „Kansas“ ihren Auftritt im Ulmer Zelt überraschend abgesagt hatte, waren die Hamburger Jungs eingesprungen, die gerade in Deutschland auf Tournee sind.

Eigentlich kamen die Besucher im besten Mittelalter in den Genuss von zwei Konzerten, die bis kurz vor Mitternacht dauerten. Im ersten Set spielte die Hamburger Band um den Frontmann Gert Lange vornehmlich eigene Stücke wie die Rocknummer „Rockin Chair“ als Starter. Er und seine Mitmusiker repräsentieren mit ihrem Programm mehr als vierzig Jahre Blues und Bluesrock. Dabei kommt Lange seine raue Stimme zugute, die immer wieder mit dem legendären Joe Cocker verglichen wird. Neben ihm der begnadete britische Gitarrist Clem Clempson, Ex-Mitglied einer der besten Livebands der Rockgeschichte – Colosseum – der immer wieder sein Instrument in bester Hardrockmanier bei seinen Riffs jaulen lässt. Auch die weiteren Männer auf der Bühne sind eine Extraklasse der Musikgeschichte, wie Adrian Askew (Atlantis, Lake und andere), der mit weißem Rauschebart gelegentlich wie ein junger Wilder aufspringt und in die Tasten seiner Orgel greift. Er hat mit den brodelnden Sound der seit Jahrzehnten agierenden Hamburg-Britischen Band wesentlich mitgeprägt. In schweißtreibenden Duells kreuzen die Musiker die Klingen, auch der junge Gitarrist Krissy Matthews darf glänzen, der zur dieser verschworenen Männer-Bande hinzustoßen durfte und eine fulminante Visitenkarte mit seinen Soli abgab.

Mit dem Trommler Hans Wallbaum und dem Bassisten Michael Becker (beide unter anderem bei Chuck Berry und Westernhagen gebucht) war in einer einstündigen spielfreudigen Show aus Rhythm&Blues, Rockblues und Soul dann die Suppe angerührt für den zweiten Set, wo dann erst richtig die Post abging.

Das lag an den „Special Guests“ der Band, Maggi Bell und Arthur Brown. Maggi, die mit ihrer Band „Stone the Crowns“ einst zu den Top-Acts der weltweiten Rockfestivals gehörte, wurde in den USA als „Queen of Rock from Scotland“ gefeiert. Ihre Bühnenpartnerliste als Antwort auf Janis Joplin ist ellenlang (unter anderem Rod Stewart, Eric Burdon und Led Zeppelin) und jetzt turnt die 72-Jährige immer noch jung geblieben auf den Bühnen der Welt herum. Ihre raue Stimme lässt niemanden kalt, das Zelt wogt in rhythmischer Bewegung, wenn Maggi Welthits wie „Down in the Hole“ von Tom Waits oder „I Need No Doctor“ von Ray Charles intoniert und eine musikalische Geschichtsstunde höchsten Niveaus präsentiert. Doch mit diesem Feuerwerk der Hamburg Blues Band und der Sängerin war es noch nicht getan, denn das Finale gehörte dem Briten Arthur Brown, der einst den Welthit „Fire“ geschrieben hat. Der psychedelische Rockmusiker entführt das Publikum in seine eigene verrückte Welt und liefert eine Show ab, die an Alice Cooper erinnert, mit dem er in den Staaten schon mehrere gefeierte Auftritte absolviert hatte. Auch im Ulmer Zelt pflegt er sein Paradiesvogel-Image. Mal präsentiert er sich wie der Zauberer aus der Kinotrilogie „Herr der Ringe“ mit gewaltigem Stock und Umhang auf der Bühne, mal tanzt er mit halb nacktem Oberkörper wie ein Rumpelstilzchen im Glitzerfummel herum und jagt seine Stimme in rekordverdächtige Höhen und Tiefen.

Nach diesem optischen wie musikalischen Höllentrip folgt dann in den Zugaben das harmonische Finale mit einem Song, den die Temptations zum Welthits machten: „Papa Was A Rollin’ Stone“ (Papa war ein Herumtreiber) im Duett Maggi Bell&Arthur Brown, gepowert von der Hamburger Bluesband. Es war ein perfekter Konzertabend, der noch lange nachklang.