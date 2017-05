2017-05-29 10:59:00.0

Wullenstetten Fusions-Feier zum Fünfzigsten

Die CSU stößt auf die Wullenstetter an und freut sich auf den gemeinsamen Ortsverband mit Senden. Von Angela Häusler

Auf 50 Jahre politisches Engagement blickten die Mitglieder des CSU-Ortsverbands Wullenstetten zurück. Gleichzeitig feierten sie den Zusammenschluss mit den Parteikollegen aus dem Ortsverband Senden. Bei der Feier waren nicht nur Rückblenden, sondern auch Seitenhiebe Richtung Rathaus zu hören.

Einen solchen etwa wollte sich CSU-Bundestagsmitglied und Festredner Georg Nüßlein nicht verkneifen: In Senden zeige sich gerade, dass es in der Politik „nicht immer so läuft, wie man es sich vorstellt. Da ist es gut, wenn man jemanden hat, der es ausbügelt“, so Nüßlein in Anspielung auf das Fehlen des Sendener Bürgermeisters Raphael Bögge, dessen Arbeit derzeit Stellvertreter Josef Ölberger übernommen hat.

Georg Nüßlein verpasst dem Rathaus einen Seitenhieb

Nüßlein selbst habe Ölberger vor dem Einzug in den Bundestag kennen gelernt, als sich jener auf der Suche nach einem Bürgermeisterkandidaten für Senden an ihn wandte. „Das Beste wäre gewesen, du hättest es selber gemacht“, sagte Nüßlein nun zu Ölberger.

Dieser blickte in seiner Rede auf die Zeit seit der Gründung des Wullenstetter Ortsverbands zurück, der sein Jubiläum nun mit zwei Jahren Verspätung feierte – denn die Gründung geschah bereits im Januar 1965. „Wir haben viel erreicht“, sagte Ölberger. Unter anderen hätten sich die CSUler für Kindergarten und Grundschule im Ort sowie das Sportareal des RSV eingesetzt. Vergeblich wiederum habe man für eine Gemeinschaftshalle gekämpft, die schließlich nach Witzighausen ging.

„Wir haben uns gleich zu Anfang vorgenommen, immer zehn Kandidaten aus Wullenstetten auf der Liste zu haben, und das haben wir auch geschafft“, erzählte Gründungsmitglied Karl Schmid am Rande der Feier.

Die Fusion fällt nach so langer Zeit nicht leicht

Nach so langer Zeit der Eigenständigkeit fiel die Fusion nicht leicht, „aber es ist sinnvoll, die Kräfte zu bündeln“, sagte Ölberger, der als letzter Ortsvorsitzender der Wullenstetter fungierte. Die Fusion zeige „Geschlossenheit und Größe“, bekräftigte der Chef des gemeinsamen Ortsverbands, Klaus P. Hruschka.

Zusammenschlüsse seien oft „mit einem weinenden Auge“ verbunden, so CSU-Mandatsträgerin Katrin Albsteiger. Zu fusionieren bedeute aber gleichzeitig, dass die Mitglieder fortan am selben Strang ziehen.

Lob für das langjährige ehrenamtliche Engagement erhielten die Mitglieder von Landrat Thorsten Freudenberger: Ohne Ehrenamtler „wäre unsere Gesellschaft kalt und armselig“. Während der Feier wurden zudem Mitglieder für langjähriges Engagement ausgezeichnet. Für 40 Jahre in der CSU wurden Otto Simon, Hedwig Öchsle, Franz Wenzel und Harald A. Fischer geehrt. Seit 45 Jahren sind Anton Fetzer, Horst Granelli und Franz Brenner dabei. Mit einer Ehrennadel für besondere Verdienste wurde Josef Ölberger ausgezeichnet.