2017-04-12 07:00:00.0

Wullenstetten Gefahren auf dem Bauernhof

Eine ganze Schulklasse kann sich hinter einen Traktor stellen – ohne vom Fahrer gesehen zu werden. In Wullenstetten lernten rund 100 Kinder, auf ihre Sicherheit zu achten. Von Angela Häusler

Im Hof spielen, während Papa den Traktor wendet – das kann für Kinder ziemlich gefährlich werden. Worauf Buben und Mädchen achten müssen, wenn sie sich auf einem Bauernhof aufhalten, haben sie auf einem Hof in Wullenstetten erfahren: beim Kindersicherheitstag, der nun erstmals im Landkreis Neu-Ulm stattfand. Insgesamt waren 103 Kinder dabei.

Söhne und Töchter von Landwirten müssen sich nicht nur an Haus oder Wohnung, sondern auch an das Leben auf einem Betrieb gewöhnen: Mit großen Fahrzeugen, schweren Geräten, riesigen Reifen und giftigen Substanzen wie Düngemittel oder Gasen aus Silos. „Kinder, die sich auf einem Hof bewegen, sind enormen Gefahrenquellen ausgesetzt“, erklärte Kreisbäuerin Christiane Ade, als die Kinder aus dem Landkreis Neu-Ulm an sechs verschiedenen Stationen über heikle Situationen im Alltag aufgeklärt wurden. Für die Veranstaltung stellte der Familienbetrieb Ölberger seinen Hof am Wullenstetter Ortsrand zur Verfügung.

Gefährliche Gase und große Fahrzeuge gibt es auf Bauernhöfen

Der Kindersicherheitstag wird regelmäßig vom Kreisverband Neu-Ulm des Bayerischen Bauernverbands und der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau organisiert, alle drei bis vier Jahre an wechselnden Orten in der Region.

„Wir haben immer wieder Unfälle mit Kindern – aber es wird keine Statistik darüber geführt, weil das keine Arbeitsunfälle sind“, berichtete Sicherheitsberater Robert Deininger. Auf Gefahren aufmerksam zu machen, ist daher das Ziel des Aktionstags. Dazu komme, dass die Kleinen danach oft als Multiplikatoren wirken, zum Beispiel, indem sie Familienmitglieder zu Hause ans Beachten von Sicherheitsregeln erinnern, sagt Deininger.

Am Sicherheitstag beteiligt waren sowohl Vertreter der Berufsgenossenschaft und der landwirtschaftlichen Krankenkasse als auch des Walderlebniszentrums Roggenburg, des Bayerischen Roten Kreuzes Senden und der Freiwilligen Feuerwehr Wullenstetten. An deren Station gab es etwa einen Feuerwehreinsatzwagen samt Werkzeug zu bestaunen. Außerdem lernten die Kinder, wie sie einen Notruf richtig absetzen.

Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde

Typische Gefahrensituationen in einem landwirtschaftlichen Betrieb verdeutlichten Stefan Greiser und Christian Schenk von der Berufsgenossenschaft. Sie widmeten sich dem Thema „Rückfahrkamera und toter Winkel“. Dabei erkannten die Kinder schnell, dass sich eine ganze Schulklasse hinter einem Traktor mit Anhänger aufhalten kann, ohne dass der Fahrer sie sieht. Abhilfe schaffen da Panoramaspiegel und natürlich die Rückfahrkamera, die die jungen Teilnehmer ausgiebig testeten.

Gleich nebenan, im Stadel, ging es um Güllegase und Gefahrenstoffe, von denen man sich lieber fern hält. „Gase wie Kohlendioxid sieht man nicht, daher ist das den Kindern überhaupt nicht bewusst“, berichtete Referent Michael Miller.

Einen Ast durchsägen durften die Kinder an der Station des Walderlebniszentrums Roggenburg, wo die richtige Kleidung für Waldarbeiten das Thema war.

Die Rotkreuzler wiederum erklärten, wie ein Verband anzulegen ist und an der Station der Krankenkasse gab es Staffellauf und Sackhüpfen. Und zum Schluss des Sicherheitstags wurden die eifrigen Teilnehmer alle mit einer Urkunde belohnt.