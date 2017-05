2017-05-09 09:00:00.0

Neu-Ulm Gegacker auf vier Rädern

Diese Hühner kommen ganz schön rum: 200 Hennen leben im mobilen Stall, den Karin und Johannes Rüd aus Jedelhausen an verschiedenen Orten im Landkreis aufbauen. Von Gerrit-R. Ranft

Sie mögen zu den glücklichsten Hühnern weit und breit zählen: Über 200 Legehennen bekommen regelmäßig ein neues, naturbelassenes, unbenutztes Scharr- und Pickrevier. Das ermöglicht das Landwirtsehepaar Karin und Johannes Rüd in Jedelhausen. Die beiden betreiben einen rollenden Hühnerstall und bieten ihren Tieren ein nicht nur recht bequemes Domizil, sondern auch noch ein sauberes, warmes und helles.

Momentan scharren Rüds glückliche Hühner am nördlichen Ortsausgang Reuttis. Ihr gut 200 Quadratmeter großes Revier ist mit einem Elektrozaun umspannt, wie ihn sonst die Schäfer für ihre Herde nutzen. Ihr rollender Hühnerstall als Anhänger auf zwei Rädern steht am Rand einer Streuobstwiese, die von der Schutzgemeinschaft für den Neu-Ulmer Lebensraum (GAU) betreut wird. „Hier finden die Hühner alles, was sie zum Leben brauchen“, sagt Karin Rüd. „Würmer und Käfer und frische, kurze Grashalme. Zusätzlich können sie sich kleine Gruben scharren, um dort im Staub zu baden und so ihr Federkleid zu pflegen.“

Das Hühnermobil nebenan ist ihr Zuhause. Wie das Federvieh auf dem Bauernhof schlüpfen die Tiere, sobald die Sonne sinkt, ihrem Instinkt folgend in den Stall. Dort finden sie, was ein Huhn so braucht. Stangen, um drauf zu sitzen, jede Menge Wassernäpfe, um draus zu trinken, und zusätzlich ein genfreies Futtergemisch.

In abgedunkelten separaten Kästen mit sauberer Streu können sie sich zum Eierlegen niederlassen. Was nicht alle für nötig halten. Karin Rüd liest immer wieder auch Eier im Wageninnern auf, wo sie einfach auf dem Boden rumliegen. Der Kot, so weit er nicht schon auf der Wiese zurückgelassen wurde, fällt im Stall durch einen Gitterrost auf ein breites Gummiband, das Johannes Rüd per Hand in Bewegung setzt, um die Ladung ins Freie zu entleeren und dem heimischen Hofmist hinzuzufügen oder gleich aufs eigene Feld zu fahren. Unter dem Fließband ist ein zusätzlicher, durch Öffnungen belichteter Scharrraum eingerichtet, den die Tiere über Hühnerleitern erreichen. Der für Innen- und Außenbeleuchtung, für die Zufuhr von Körnerfutter und Wasser benötigte elektrische Strom kommt aus Solarzellen auf dem Dach. Die hellbraunen Hühnereier der alteingesessenen Jedelhauser Landwirtsfamilie Rüd am Mühleweg erhalten keinen Stempel, der zu Frische, Herkunft und Haltungsform der Hennen Auskunft geben könnte. Sie müssen nicht stempeln, weil sie weniger als 300 Tiere halten und ihre Eier nur am eigenen Hof verkaufen – 30 Cent das Stück. „Konventionell biologisch gelegte Eier“, sagt Bauer Rüd, „von echten, freilaufenden, glücklichen Hühnern“. Diese kommen ihm laut gackernd entgegen gerannt, sobald er sich der Hühnerwiese nähert, lassen sich gern auf den Arm nehmen und übers Federkleid streichen.

Investiert haben die Rüds in ihren mobilen Hühnerstall, den sie vor einem halben Jahr in Betrieb genommen haben, rund 40 000 Euro. „Frisch und frei – das Hühnerei“ heißt es unter einem an die Stallwand gemalten Nest mit Eiern drin. Zusätzlich ist dort ihr Jedelhauser Hof abgebildet, daneben ein Mühlrad.

Es erinnert daran, dass bis in die Vierzigerjahre des vorigen Jahrhunderts eine Wassermühle zum Hof gehörte. Sie brannte nach Kriegsende nieder und wurde nie wieder aufgebaut.

Kontakt Hinweis für Eierkäufer: Der Hof der Familie Rüd liegt am Mühleweg in Jedelhausen. Anklopfen, weil es keine Türklingel gibt. Oder gleich selbst an der Eierkiste neben der rechten Haustür bedienen.