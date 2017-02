2017-02-02 06:58:00.0

Wullenstetten Gemeindehaus ade

Die evangelische Kirche verkauft ihren Treffpunkt in Wullenstetten, weil sie sonst viel Geld investieren müsste. Was das für die Gottesdienste und den örtlichen Pfarrer bedeutet Von Angela Häusler

Das evangelische Gemeindehaus in Wullenstetten wechselt schon bald den Besitzer. Die Kirchengemeinde ist derzeit dabei, das Haus samt Grundstück zu verkaufen. Der Grund: Es zu erhalten, käme zu teuer. Auf das Angebot meldeten sich rasch Interessenten.

„Bebautes Grundstück in ruhiger Wohnlage“, so wurde das Areal im Rahmen des Inserates vorgestellt. „Das Gemeindehaus zu erhalten, ist für uns nicht finanzierbar“, erklärt die Sendener Pfarrerin Kathrin Bohe über die Entscheidung, den Bau zu verkaufen.

ANZEIGE

Hängt die Pfarrstelle vom Gemeindehaus ab?

Innerhalb der Kirchenverwaltung hatte es schon in den vergangenen Jahren Überlegungen gegeben, das Haus zu verkaufen. Denn es ist schon einige Zeit baufällig, es wären größere Investitionen nötig, um es zu renovieren. Mit der Pfarrstelle des Wullenstetter Pfarrers Martin Richter habe der Verkauf aber nichts zu tun, stellt Bohe heraus: „Die zweite Pfarrstelle hängt in keiner Weise vom Gemeindehaus ab.“

Das Haus im Kapellenweg 17 wurde seit seinem Bau im Jahr 1981 für zahlreiche Gruppenveranstaltungen, Jugendarbeit und monatliche Gottesdienste genutzt. Das Haus sei, so die Pfarrerin, schon beim Bau eigentlich als Provisorium konzipiert worden. Zu dieser Zeit seien in zahlreichen Gemeinden Häuser nach derselben Art in Leichtbauweise entstanden – alle im Hinblick auf den späteren Neubau eines endgültigen Gemeindehauses. „Vielfach wurden diese Gebäude aber nicht mehr ersetzt, weil die Gemeinden finanziell klamm waren“, berichtet Bohe. So war es auch in Wullenstetten.

Nun sei das Haus am Ende seiner Lebensdauer angekommen. Im vergangenen Jahr hatte ein Gemeindemitglied in freiwilliger Eigenleistung bei der Instandhaltung des Gebäudes geholfen, um der Gemeinde Kosten zu sparen. Auch mit größeren Maßnahmen, schätzt die Pfarrerin, könnte das Haus noch maximal zehn Jahre stehen.

Viele Interessenten melden sich auf die Verkaufsanzeige

Auf die bereits im Dezember veröffentlichte Verkaufsanzeige hin hätten sich mehrere Interessenten gemeldet, berichtet die Pfarrerin. Das 1130 Quadratmeter große Grundstück könnte grundsätzlich auch in mehrere Teile gesplittet werden. Auf die künftige Bebauung des Areals möchten die Verantwortlichen aber ein Auge haben – denn westlich des Grundstücks befindet sich das Pfarrhaus mit Garten, das üblicherweise der jeweilige Inhaber der zweiten Pfarrstelle bewohnt.

Für die noch im Gemeindehaus befindlichen Gruppen wie etwa den Posaunenchor würden andere Räumlichkeiten gefunden, so die Pfarrerin. Für die regelmäßigen Gottesdienste habe man sich bereits mit der katholischen Kirche auf eine Lösung verständigt: Die Gläubigen feiern ihre monatliche Messe in Zukunft im katholischen Gotteshaus.