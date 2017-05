2017-05-30 17:00:00.0

Nersingen Gemeinderat beschließt Kauf einer Wasseranlage

In der Gemeinde Nersingen wurde lange Zeit eine physikalische Wasseraufbereitungsanlage getestet. Jetzt haben die Räte beschlossen, sie zu kaufen – trotz einiger Gegenstimmen

Es wurde getestet, befragt – und jetzt entschieden: Die Gemeinde Nersingen kauft eine physikalische Wasseraufbereitungsanlage. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Diese soll die Qualität des Trinkwassers verbessern. „Das ist ja eines unserer Lieblingsthemen“, stellte Bürgermeister Erich Winkler fest.

Und tatsächlich beschäftigt die Anlage die Nersinger schon lange: Mitte 2015 hatte der Rat sich für den Probebetrieb einer Wasseraufbereitungsanlage entschlossen. Nachdem eine erste Anlage nach kurzer Zeit kaputt ging, wurde im März vergangenen Jahres eine neue eingesetzt – und die Testphase gestartet. Bürger sollten währenddessen auf Veränderungen achten, im Frühjahr schließlich an der Umfrage teilnehmen. In der jüngsten Sitzung stellte Winkler deren Ergebnis vor: Obwohl nur knapp die Hälfte der Bürger, die den Fragebogen ausgefüllt haben, Verbesserungen durch die neue Anlage bemerkt hatten, ist mit rund 57 Prozent die Mehrheit für einen Kauf.

Diesem Votum wollte Winkler folgen: „Wenn man eine Abstimmung macht, sollte man sich an das Ergebnis halten.“ Auch, wenn sich mit 762 Bürgern nur 28 Prozent der Einwohner der Gemeinde beteiligt hatten. Während die Räte Sabine Krätschmer (SPD) sowie Erich Spann (CSU) dem Rathauschef in diesem Punkt zustimmten, stellte Josef Klein (Freie Wähler) die Wirkung der Anlage in Frage. „Das funktioniert nicht, wenn das Wasser warm wird.“ Albert Riedl (CSU) übte zudem Kritik am Vorgehen: Er hätte sich gewünscht, dass man auch andere Angebote geprüft hätte. Zudem seien die Kosten für die Anlage in der Umfrage nicht genannt worden. Winkler entgegnete, dass man Alternativen geprüft, aber kein vergleichbares Angebot gefunden habe. Zudem seien die Kosten nicht hoch: „Das ist nicht einmal ein Cent.“ Schließlich entschied sich der Rat mit sieben Gegenstimmen für den Kauf der Anlage. (aat)