Ulm Gemeinsam das Schweigen brechen

Ein neues Buch bietet Texte von Kindern und Enkeln amerikanisch-jüdischer Holocaust-Überlebender und deutscher Altersgenossen. Das Projekt ist eng mit Ulm verbunden. Von Marcus Golling

Zwei Frauen, zwei ganz unterschiedliche Lebensgeschichten – mit einer Verbindung: Ulm. Die 82-jährige Lilian Gewirtzman, eine in Polen geborene Jüdin, lebte nach dem Zweiten Weltkrieg als „Displaced Person“ dort in einem Lager, bevor sie in die USA ging. Die 30 Jahre jüngere Karla Nieraad, Leiterin des Stadthauses, kennt NS-Zeit, Krieg und Heimatverlust nur aus den Erzählungen anderer. Und doch haben sie gemeinsam ein Buch herausgegeben – das helfen soll, genau diese Kluft zwischen den Generationen und Lebenswelten zu überwinden: „Nach dem Schweigen“.

Die Grundlagen für den Band wurden bereits 2007 gelegt. Damals kam Gewirtzman erstmals seit 50 Jahren zurück nach Ulm. Als Gast zum „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ reiste sie an und sprach bei einer von ihr selbst kuratierten Ausstellung über Displaced Persons. Damals schloss Gewirtzman, Mitglied des „Holocaust Memorial and Educational Centers of Nassau County“ im Bundesstaat New York, Frieden mit der Stadt. „Seltsamerweise hatte ich das Gefühl, nach Hause zu kommen“, erinnert sie sich im Prolog zu „Nach dem Schweigen“. Gewirtzman hatte schon vor ihrem Besuch in Ulm Texte für einen Sammelband zusammengetragen, der die Geschichten der Nachfahren der Holocaust-Überlebenden erzählen sollte, doch als sie beschloss, diesen Texte von Deutschen gegenüberzustellen, platzte die Finanzierung. Die Stadt Ulm sprang spontan ein.

Und das Buchprojekt nahm Gestalt an: Elf Beiträgen von amerikanisch-jüdischen Autoren stehen ebenso viele aus der Bundesrepublik gegenüber. Die „deutschen“ Beiträge schrieben unter anderem Karla Nieraad selbst, Inge Fried, Witwe des Verlegers und Kunstsammlers Kurt Fried, und Dagmar Hub, Mitarbeiterin unserer Zeitung, die Gewirtzman bei ihrem Besuch 2007 kennenlernte. Es sei nicht einfach gewesen, beim Schreiben nicht in Pathos, Selbstanklage oder -gerechtigkeit zu verfallen, so Nieraad. Einige seien gescheitert.

Ein Buch für Leser, nicht für Wissenschaftler

Denn wie der Titel des Buches schon sagt: Die Kinder und Enkel der Holocaust-Überlebenden, erst die der deutschen Tätergeneration, erlebten zuhause vor allem Schweigen über die Vergangenheit. Andere, wie Daniel Terna, Sohn des Malers Fred Terna, mussten in einer Umgebung, die nur aus Holocaust-Erinnerung zu bestehen schien, erst einmal ihre eigene Identität finden. „Mein ganzes Leben lang musste ich mich viel eher mit seiner Vergangenheit arrangieren als mit meiner eigenen“, schreibt der 1987 geborene New Yorker. Der KZ-Horror, so Nieraad, sei an die Nachkommen weitergegeben worden.

„Nach dem Schweigen“, das auch auf Englisch erschienen ist („After the silence“), bedeutet auch Verleger Ulrich Klemm viel. „Was unsere Vorfahren getan haben, das wirkt in unser Leben hinein“, sagt er. Einer der ersten Leser war Alt-Oberbürgermeister Ivo Gönner, der vor allem eines schätzt: dass es ein Buch zum Lesen ist, für normale Menschen, nicht für Wissenschaftler.

Buch: „Nach dem Schweigen“, 163 Seiten, ist bei Klemm+Oelschläger erschienen und ist im Buchhandel für 14,80 erhältlich. Offiziell vorgestellt wird der Band am Freitag, 27. Januar, um 20 Uhr im Stadthaus. An diesem Tag wird jedes Jahr der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.