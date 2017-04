2017-04-11 09:00:00.0

Senden Gemeinsam gegen das Zittern

Erika Ilg aus Senden ist an Parkinson erkrankt und geht mit der Nervenkrankheit offen um. Was sie Leidensgenossen empfiehlt und wer ihre wichtigste Stütze ist Von Dorina Pascher

Auf dem Wohnzimmertisch einer schönen Wohnung in Senden liegt eine schneeweiße Spitzendecke. Erika Ilg hat Kaffee und einen Kuchen darauf gestellt. Erst als sie die Kaffeetasse befüllen will, merkt man, wie sich ihre Hand ruckartig hin und her bewegt. Erika Ilg ist an Parkinson erkrankt.

Wie ihr geht es rund 250000 bis 280000 anderen Menschen in Deutschland, wie die Deutsche Parkinson Gesellschaft berichtet. Jedes Jahr kommen circa 20000 Neuerkrankungen dazu. Am heutigen Welt-Parkinson-Tag soll auf die Nervenkrankheit aufmerksam gemacht werden. Frauen sind weniger betroffen als Männer. Im Durchschnitt erkranken die meisten Menschen mit 60 Jahren.

Auch bei Erika Ilg machte sich die Erkrankung zum ersten Mal bemerkbar, als sie in diesem Alter war. „Am Anfang habe ich immer versucht, mein Zittern zu verbergen, indem ich beim Sitzen die Hände zwischen die Beine einklemmte, aber irgendwann ging das nicht mehr“, erzählt Ilg. Deswegen suchte sie ihren Arzt in Illertissen auf. Nachdem in der Tomografie ein Bild von ihrem Gehirn gemacht wurde, war relativ schnell klar: Diagnose Parkinson. „Am Anfang war das natürlich ein Schock. Zugleich weiß man auch noch nicht, was einen erwartet“, sagt die 69-Jährige.

Bei der Zitterkrankheit oder Schüttellähmung, wie Parkinson auch genannt wird, sterben nach und nach Nervenzellen in einem Bereich des Mittelhirns ab. Dadurch wird weniger Dopamin produziert wird. Der Botenstoff ist an der Steuerung der Bewegung beteiligt. Für die Parkinson-Erkrankten äußert sich diese Veränderung in dem sogenannten Ruhetremor. Das bedeutet, dass beispielsweise die Hand besonders dann zittert, wenn sie nicht bewegt wird. Parkinson drückt sich auch darin aus, dass die Bewegungen langsamer verlaufen und die Muskeln zunehmend steif werden. Erika Ilg kennt diese Symptome gut. Neben dem Tremor hat sie mit den Wechselwirkungen der Medikamente zu kämpfen. So sollte die 69-Jährige wenig eiweißhaltige Nahrung essen, denn diese beeinträchtigt die Wirkung der Tabletten. Alle zweieinhalb Stunden muss Ilg die Medikamente nehmen. Vor dem Schlafengehen nimmt sie zwei für die Nacht. Und am Morgen um fünf Uhr die erste Tablette. „Das ist natürlich schon eine Umstellung gewesen für einen Langschläfer wie mich“, sagt Ilg und lacht.

Neben der medikamentösen Behandlung ist Krankengymnastik für Parkinson-Patienten sehr wichtig. Die Selbsthilfegruppe Iller bietet alle zwei Wochen Krankengymnastik an, bevor sich alle bei Kaffee und Kuchen über die Erfahrungen mit Parkinson austauschen. Der Verein zählt 150 Mitglieder.

Betroffene und auch deren Angehörige können dort Mitglied werden. Neben der Hilfe bei bürokratischen Hürden, beispielsweise beim Pflegeantrag, unternehmen die Teilnehmer der Selbsthilfegruppe viel miteinander: Einmal im Jahr machen sie einen Ausflug, sie organisieren verschiedene Fachvorträge oder machen gemeinsam Wassergymnastik.

Gerade für Menschen, bei denen die Parkinson-Erkrankung erst diagnostiziert wurde, sei die Gemeinschaft sehr wichtig, ist sich Erika Ilg sicher. „Zu Beginn sollte man sich ausführlich über die Krankheit informieren“, sagt Ilg. In der Selbsthilfegruppe Iller könne man sich über die Therapiemöglichkeiten austauschen. „Am Besten ist es, offen mit Parkinson umzugehen. Viele Erkrankte neigen dazu, es zu verheimlichen, aber dadurch ziehen sie sich nur immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück“, sagt Erika Ilg.

Sie will anderen Parkinson-Erkrankten Mut machen, obwohl es auch für die Sendenerin nicht immer leicht ist. „Ich bin ein durchwegs positiver Mensch, aber ab und zu hab auch ich einen Durchhänger“, sagt die 69-Jährige. In diesen Fällen steht ihr Freundin Brigitte Bönisch zur Seite. Die beiden Frauen kennen sich seit der Kindheit. Beide sind nur eine Straße voneinander entfernt aufgewachsen und haben auch als Erwachsene viele gemeinsame Reisen unternommen. Und auch diesen Weg wollen die beiden Freundinnen zusammen gehen. Daher ist Ilg aus ihrem Haus in Bellenberg gezogen und in eine Wohnung neben ihrer Freundin eingezogen. „Wir sehen uns jeden Tag und wenn Brigitte mal unterwegs ist, dann telefonieren wir zumindest“, sagt Ilg.

Den heutigen Welt-Parkinson-Tag gestaltet sie wie jeden anderen. „Ich hätte den Tag gar nicht registriert, wenn man mich nicht darauf angesprochen hätte.“ Dennoch findet sie den Gedenktag wichtig, um in der Gesellschaft ein Bewusstsein für die Krankheit zu schaffen.

Selbsthilfegruppe Iller Betroffene und ihre Angehörige treffen sich jeden ersten und dritten Montag im Monat ab 14 Uhr im Caritas-Centrum Illertissen. Der Mitgliederbeitrag für ein Jahr beträgt 45 Euro.