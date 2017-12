2017-12-24 06:00:00.0

Neu-Ulm Gemeinsam statt einsam: Diakonie lädt zur besondere Herberge

Das Diakonische Werk Neu-Ulm öffnet an Heiligabend eine Herberge für Menschen, die nicht alleine feiern wollen. Von Ariane Attrodt

Weihnachten, das ist das Fest der Liebe. Das Fest, das man in trauter Runde gemeinsam mit der Familie verbringt. Wo man Weihnachtsmusik lauscht, Plätzchen isst und Punsch trinkt. Doch nicht für jeden bedeuten Heiligabend und die anschließende Feiertage besinnliche Stunden im Kreise der Liebsten: Manche sind allein, haben keine Verwandten in der Nähe oder nicht einmal eine warme Bleibe. Für diejenigen bietet das Diakonische Werk Neu-Ulm seit mittlerweile 15 Jahre die „Diakonie Herberge“ an. Auch Sonntag, 24. Dezember, hat sie von 17.30 Uhr bis etwa 21 Uhr im Barfüßer in Neu-Ulm wieder geöffnet.

35 Ehrenamtliche helfen dieses Jahr mit, wie Heike Bayer, Leitung der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit der Diakonie Neu-Ulm, auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. „Das sind so viele wie noch nie.“ Bei der ersten Herberge vor 15 Jahren waren es noch zwölf Helfer – und acht Gäste kamen damals. Die Zahl der Besucher hat sich im Laufe der Zeit konstant erhöht: Vergangenes Jahr seien es um die 350 Gäste gewesen, so Bayer. Diese Entwicklung sieht sie „mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, wie sie erklärt. Auf der einen Seite sei es „tragisch“, dass so viele Menschen in einer Situation sind, überhaupt auf ein solches Angebot zurückzugreifen. Auf der anderen Seite ist es ein Zeichen, „dass wir es wohl ganz gut machen“, sagt Bayer und lacht.

ANZEIGE

Wegen der steigenden Besucherzahl musste vor ein paar Jahren der Ort der Herberge geändert werden: Statt wie vorher in den Räumen des Dekanats am Neu-Ulmer Petrusplatz findet die Diakonie Herberge deshalb mittlerweile im Barfüßer in Neu-Ulm statt. „Wir sind vorher aus allen Nähten geplatzt, es gab keinen freien Stuhl mehr“, erzählt Bayer. Nicht nur die Räume stellt der Barfüßer zur Verfügung, auch das Essen an diesem Abend spendiert das Restaurant. Es wird von 18 bis 20 Uhr ausgegeben, Rinderbraten, Spätzle und Kartoffel-Gurken-Salat kommen auf den Teller. Für diese Unterstützung – wie auch für die Hilfe der anderen Sponsoren, Spender und der zahlreichen Ehrenamtlich, ist Bayer besonders dankbar, denn: „Sonst wäre das alles gar nicht möglich.“

Neben Essen und alkoholfreien Getränken erwartet die Gäste auch ein kleines Abendprogramm, darunter gemeinsames Singen und eine Andacht mit Dekanin Gabriele Burmann. Daneben gibt es reichlich Zeit für Gespräch. Keiner, der den Heiligabend friedvoll und besinnlich verbringen möchte, werde an dieser „Herbergstüre“ abgewiesen. Auch Kinder sind willkommen – diese können während des Abends in der Kinderecke betreut werden.

Außerdem erwartet die Gäste der Herberge an Heiligabend auch ein Weihnachtsgeschenk: 300 Tüten für Erwachsene und an die 50 für Kinder und Jugendliche haben die Ehrenamtlichen Helfer um Bayer gepackt. Neben ein paar weihnachtlichen Leckereien wie Lebkuchen und Äpfeln sind darin ganz praktische Dinge wie Socken, Shampoo, Creme oder Zahnpasta. „Eben alles, was auch jemand, der auf der Straße lebt, gut gebrachen kann“, sagt Bayer.