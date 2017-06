2017-06-12 09:01:00.0

Ulm Gentleman von der Insel

Der Soulsänger Andrew Roachford ist die Attraktion bei Patrick Wielands „Gästetreffen“ im Ulmer Zelt. Doch nicht nur er überzeugt an diesem Abend. Von Michael Peter Bluhm

Es heißt, Musikgiganten wie die Rolling Stones, Oasis, U2 gehörten zu seinen Bewunderern. Er selbst hat es nicht ganz in diese Liga geschafft. Jetzt gastierte der britische Soulgentlemen Andrew Roachford für ein bewegendes Konzert im Ulmer Zelt. Möglich gemacht hat es der Gitarrist Patrick Wieland mit seinem „Gästetreffen“, zu dem er auch den Bremer Soul- und Funksänger Flo Megas geladen hatte. Auf diese Weise bekamen mehrere Hundert Zuschauer im Zelt noch vieles mehr drumherum und zwei wunderbare Konzerte auf einmal an einem wunderbaren Sommerabend geboten.

Für den Abend hatte Wieland, selbst ein viel gebuchter Saitenprofi, eine Band aus hochprofessionellen Studiomusikern zusammengetrommelt. Der Ulmer Gitarrist glänzte dabei mit einzigartigen Riffs ganz im Stile von Chic-Soundgenie Nile Rodgers. Schon der Auftakt mit „Albatros“ von Fleetwood Mac mit meditativen Soli war den Besuch wert. Ein weiterer Stimmungs-Vorglüher war der norddeutsche Soulsänger Flo Mega mit seinen eingängigen Liedern, die vor Ironie und Lebensweisheiten nur so strotzen („Ich bin zurück von dort, wo der Pfeffer wächst“). Flo Mega und die Patrick-Wieland-Band spielten sich mit sichtbarer Freude durch die Soul-, Rock- und Reggae-Welt. Aus mehreren Hundert Kehlen kam dann der Besucher-Chor zu seinem 2014 komponierten Hit „Blume“.

Nach einer Stunde Lachen und Highlife war dann der Boden bereitet für den 50-jährigen Andrew Roachford. Ein Traum erfüllte sich jetzt für Gitarrist Wieland. Auf der in ruhige Farben getauchten Bühne zeigt der in Westindien geborene Brite von Anfang an, warum er so beliebt ist: Eine Stimme, die elektrisiert, eine elegante Körpersprache und ein Charisma, das einen umhaut. Die Kraft seiner melodischen Kompositionen kommen aus dem tiefsten Humus von Soul und Rhythm ’n’ Blues und laden zum Grooven und Träumen ein. „Encore“ heißt sein neues Album, das er (unter anderem) im Zelt vorstellte. Mit „Lay Your Love On Me“ und „This Generation“ landete er einst Hits, die auch heute noch zünden, wie sich im Ulmer Zelt zeigte. Dabei würzt Roachford seine Lieder gerne mit Elementen von Reggae, Jazz und Rock. Eine Herausforderung, die die Band von Patrick Wieland mit tadelloser Hingabe zwei Stunden lang meistert. Der Sänger, der auch an der Miniorgel glänzte, verkörpert die kulturelle Vielfalt Londons. Wie wenig er entsprechend vom Brexit hält, deutete er in einer kleinen Ansage zwischen den Liedern an. Dass Roachford nach Ulm kam, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn derzeit tourt der viel beschäftigte Star aus England mit Mike and The Mechanics durch Europa, der Band von Genesis-Gitarrist Mike Rutherford. Doch wenn Wieland ruft, dann kann auch er nicht Nein sagen.