2017-04-14 12:00:00.0

Ulm Gericht: Attacke mit Rasierklinge war versuchter Mord

Ein 22-jähriger Mann muss wegen eines Angriffs auf einen Mithäftling in Ulm fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Er wurde am Landgericht Ulm wegen versuchten Mordes verurteilt. Von Michael Peter Bluhm

Weil er einen Mithäftling mit einer Rasierklinge lebensgefährlich verletzt hat, ist ein 22-Jähriger aus dem Alb-Donau-Kreis am Landgericht Ulm wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Der junge Mann muss fünf Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das Opfer kam damals mit dem Leben davon, weil bei der Verletzung keine lebenswichtigen Blutgefäße getroffen wurden. Wäre das der Fall gewesen, hätte den Angeklagten eine deutlich höhere Gefängnisstrafe bis hin zu lebenslänglich erwartet.

Im Sommer vorigen Jahres hatte der Angeklagte nach einem heftigen Streit mit seinem Vater eine geladene Pistole gezückt und den 47-jährigen Mann mit den Worten bedroht: „Ich oder Du!“ Nach einer Anzeige des Vaters wurde der mehrfach vorbestrafte und Drogen konsumierende Sohn in Untersuchungshaft genommen, wo er auf einen alten Bekannten traf, mit dem er nach eigenem Bekunden einige Rechnungen zu begleichen hatte. Unter anderem soll der 23-jährige Mitgefangene dem jetzt Angeklagten vor einigen Jahren bei einer Schlägerei den Arm gebrochen haben, was dieser vor Gericht bestritt. Außerdem soll der frühere Kumpel dem Angeklagten einmal Ecstasy untergejubelt haben, was dieser ebenfalls von sich wies.

ANZEIGE

Am Neujahrstag dieses Jahres trafen sich die beiden Zellennachbarn schließlich beim Hofgang und plauderten miteinander. Nach Auffassung des Schwurgerichts hatte der Angeklagte jedoch da schon geplant, den Mann zu töten. Dafür soll er in der Nacht zuvor eine Rasierklinge entsprechend präpariert und in seiner Kleidung versteckt haben. Nach dem harmlosen Plausch im Hof der Ulmer Justizvollzugsanstalt konnte der Mitgefangene nicht im Mindesten erahnen, was dann wenige Minuten später im Beisein von etwa 40 Häftlingen geschah. Blitzschnell zückte der Angeklagte, die messerscharfe Klinge und fuhr mit ihr über den Hals des Opfers, sodass ein langer Schnitt vom Ohr bis zum Kehlkopf entstand, aus der Blut herausquellte.

Mitgefangene stürzten sich zwischen die beiden. Der Anstaltsarzt eilte herbei und versorgte den Verletzten. Sowohl er als auch der Notarzt im Bundeswehrkrankenhaus attestierten dem Verletzten im Zeugenstand großes Glück, weil in diesem sensiblen Halssegment lebenswichtige Bereiche von der wuchtig geführten Rasierklinge um Millimeter verfehlt worden seien. Der Angeklagte sagte vor Gericht, er habe dem Bekannten nur eine Narbe als Denkzettel verpassen wollen. Das Gericht beschied jedoch, er habe in bedingtem Vorsatz gehandelt und mit dieser heimtückischen Tat den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen.

„Die Verletzungen waren nicht lebensgefährlich, aber das hat bei einer solchen Tat die handelnde Person nicht in der Hand“, sagte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung. Er bezeichnete den 22-jährigen Mann, der die Schule abgebrochen und zeitweise von Gelegenheitsarbeiten gelebt hat als einen jungen Erwachsenen mit dissozialen Persönlichkeitsstörungen. Warum er den eigenen Vater mit einer geladenen Pistole bedroht hat, konnte in der Beweisaufnahme letztlich nicht geklärt werden. Auf jeden Fall glaubte das Schwurgericht dem Angeklagten nicht, dass er nicht gewusst habe, dass es sich um eine scharfe Waffe handelte.