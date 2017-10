2017-10-11 18:11:00.0

Türkei/Neu-Ulm Gericht will noch am Abend über U-Haft von Mesale Tolu entscheiden

Seit fünf Monaten sitzt die Neu-Ulmer Journalistin Mesale Tolu mit ihrem Sohn in der Türkei in Haft. Vor Gericht weist sie die Terrorvorwürfe entschieden zurück.

Im Prozess gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu in der Türkei will das Gericht noch am Abend über eine Fortsetzung der Untersuchungshaft entscheiden. Der Richter unterbrach die Sitzung im westtürkischen Silivri bis 19.30 Uhr (Ortszeit/18.30 MESZ) und kündigte für danach eine entsprechende Entscheidung an. Die Staatsanwaltschaft forderte am Mittwoch die Fortsetzung der Untersuchungshaft für Mesale Tolu und 13 weitere Inhaftierte. Vier weitere Angeklagte sollen nach dem Willen der Staatsanwaltschaft bis zu einem Urteil unter Auflagen auf freiem Fuß bleiben dürfen.

Die Anwälte der 18 Angeklagten forderten am ersten Verhandlungstag in Silivri bei Istanbul übereinstimmend Freisprüche und im Fall der Untersuchungshäftlinge deren Freilassung. Mehrere Verteidiger kritisierten als rechtswidrig, dass der Vorsitzende Richter in dem Prozess derselbe Richter ist, der im Ermittlungsverfahren die Untersuchungshaft verhängt hatte. Anwältin Ezgi Güngördü aus Tolus Verteidigerteam sagte: "Es steht fest, dass keine Fluchtgefahr bei meiner Mandantin besteht." Auch gebe es keine Verdunkelungsgefahr.

Deutsche Gefangene: Mesale Tolu, Peter Steudtner, Deniz Yücel 1 von 15 vorherige Seite nächste Seite

In der Türkei sind mindestens elf Bundesbürger aus politischen Gründen inhaftiert, die Dunkelziffer dürfte noch höher sein.



Die Inhaftierungen haben eine schwere Krise zwischen Berlin und Ankara ausgelöst.



Die Bundesregierung fordert die Freilassung der Deutschen - bislang ohne Erfolg.



Namentlich genannt werden in dem Streit immer wieder drei Gefangene:



Mesale Tolu (33): Am 30. April nahmen Polizisten Tolu in ihrer Wohnung in Istanbul fest, später wurde gegen sie Untersuchungshaft verhängt. Ihr Ehemann war bereits zuvor inhaftiert worden.



Tolu wird Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in der linksextremen MLKP vorgeworfen. Nach Angaben ihrer Anwältin drohen ihr bis zu 20 Jahre Haft.



Die Anklage beruft sich auf die Teilnahme Tolus an vier Veranstaltungen. Zudem soll in ihrer Wohnung Propagandamaterial gefunden worden sein.



Tolu stammt aus Ulm. In Istanbul arbeitete sie als Journalistin und Übersetzerin für die linke Agentur Etha. Sie hat ihren zweijährigen Sohn bei sich im Frauengefängnis in Istanbul.



Peter Steudtner (45): Steudtner, sein schwedischer Kollege Ali Gharavi und acht weitere Menschenrechtler wurden am 5. Juli bei einem Menschenrechtsseminar auf der Istanbul vorgelagerten Insel Büyükada festgenommen.



Steudtner sitzt im Gefängnis in Silivri westlich von Istanbul in U-Haft. Ihm wird nach Angaben seines Anwalts Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.



Der Menschenrechtler hatte keine Verbindungen zur Türkei und wollte nach dem Seminar nach Berlin zurückkehren, wo er mit seiner Familie lebt. Steudtners Anwalt sagt, die Anklageschrift lese sich "wie ein schlechter Roman".



Deniz Yücel (44): Der Welt-Korrespondent stellte sich am 14. Februar der Polizei, am 27. Februar wurde gegen ihn U-Haft verhängt. Das Gericht begründete das mit dem Verdacht der Terrorpropaganda und der Volksverhetzung.



Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan beschuldigte Yücel außerdem öffentlich, ein Terrorist und deutscher Spion zu sein, ohne dafür Belege zu präsentieren. Eine Anklageschrift hat die Staatsanwaltschaft immer noch nicht vorgelegt.



Mit dem Fall beschäftigt sich auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR).



Yücel hat neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft. Er sitzt wie Steudtner im Gefängnis in Silivri.

Zum Prozessauftakt hatte Tolu die gegen sie erhobenen Terrorvorwürfe zurückgewiesen. "Ich fordere meine Freilassung und meinen Freispruch", sagte sie. "Ich habe keine der genannten Straftaten begangen und habe keine Verbindung zu illegalen Organisationen." Die 32-Jährige gehört zu 18 Angeklagten, denen Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation vorgeworfen wird. Dabei soll es sich um die linksextreme MLKP handeln, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Der Deutschen drohen nach Angaben ihrer Anwältin Kader Tonc bis zu 20 Jahre Haft. dpa/AZ

