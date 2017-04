2017-04-11 14:54:25.0

Roggenburg Gerlenhofen sahnt beim Blasmusik-Wettbewerb ab

Elf Kapellen sind am Samstag bei den ASM-Wertungsspielen in Roggenburg gegeneinander angetreten. Anschließend haben sie in Biberach groß gefeiert. Von Angela Häusler

Bereits zum zweiten Mal hat die Musikkapelle Gerlenhofen beim ASM-Musikwettbewerb des Neu-Ulmer Bezirks abgesahnt: Mit 96 von 100 möglichen Punkten landete sie auf Platz 1, holte sich damit den Bezirkspokal und qualifizierte sich für den nächsten Notenwettstreit auf höherer Ebene. Zweiter bei dem Wettbewerb wurde die Schützenkapelle Reutti.

Elf Musikapellen sind am Samstag beim Wertungsspiel des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds in Roggenburg gegeneinander angetreten. Im 140. Jahr ihres Bestehens war die Schützenkapelle Biberach der Gastgeber des Events, bei dem eine fachkundige Jury die musikalischen Beiträge der Blasorchester bewertete. Hans-Peter Schwab, Magnus Blank und Edgar Bürger hörten als erfahrene Juroren ganz genau hin, als die Teilnehmer in mehreren Disziplinen starteten. So gab es Kapellen, die in der Klasse „Traditionelle Blasmusik“ antraten, andere wählten die Konzertwertung und hatten somit andere Musikstücke vorbereitet. Beurteilt werden bei diesem Blasmusikwettbewerb Kriterien wie Spieltechnik, Klangqualität und Intonation. Die Orchester starten in drei verschiedenen Leistungsstufen.

Nicht nur aus dem Bezirk Neu-Ulm, sondern auch aus der Umgebung waren diesmal Kapellen dabei. Allesamt haben nach Ansicht von Bezirksdirigent Andreas Glatzmeier sehr gute Leistungen gezeigt. Dieser Meinung war auch Bezirkschef Rainer Lohner, der die Musikanten für „hervorragende Beiträge“ lobte. Anerkennung gab es ebenfalls von Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle und von Bundesdirigent Thomas Hartmann, die den Preisträgern am Abend gratulierten.

„Es war ein wunderschöner Tag, der uns riesig Spaß gemacht hat“, sagte Joachim Graf, Vorsitzender der Musikkapelle Biberach-Asch, die gleichzeitig ihr Jubiläum feierte. Dieses Fest fiel für den Verein freilich arbeitsreich aus, hatten die Mitglieder doch tagsüber den Wettbewerbsbetrieb und abends die rauschende Siegesfeier im Biberacher Haus der Vereine zu betreuen.

Zum Partyabend waren am Samstag gut 400 Besucher gekommen, die meisten davon waren Musiker der teilnehmenden Vereine und daher in entsprechender Feierlaune. Allen voran natürlich die Gerlenhofer, die sich sowohl über den Bezirkspokal als auch über die Auszeichnung als Punktsieger freuten. Für die Musiker aus dem Neu-Ulmer Stadtteil geht der Wettstreit im Herbst auf Verbandsebene weiter, nämlich beim Oberstufenwettbewerb in Memmingen.

Die Ergebnisse im Überblick:

Traditionell, Mittelstufe: Musikverein Bubenhausen: 92 Punkte; Blaskapelle Unterroth: 91; Musikvereinigung Tiefenbach: 88.

Konzertwertung, Unterstufe: Jugendkapelle Tafertshofen/Ebershausen/Nattenhausen: 87 Punkte.

Konzertwertung, Mittelstufe: Musikverein Meßhofen: 91 Punkte; Schützenkapelle Holzheim: 87.

Konzertwertung, Oberstufe: Musikverein Einsingen: 91 Punkte; Musikkapelle Lachen: 92; Musikverein Breitenthal: 92; Schützenkapelle Reutti: 94; Musikkapelle Gerlenhofen: 96.