Senden Gibt’s bald neue Speisen im Bürgerhaus?

Das Lokal steht seit einem halben Jahr leer – doch das soll sich bald ändern. Die Sendener Verwaltung prüft derzeit einige Bewerbungen von potenziellen Pächtern. Von Carolin Oefner

Was kommt nach den Maultaschen ins Sendener Bürgerhaus? Seit einem halben Jahr steht das dazugehörige Restaurant leer. Der vorherige Pächter, Ulrich Klosterberg, hat die Sendener Filiale von Hiebl’s Nudelei Ende Juni im vergangenen Jahr geschlossen. Und das, obwohl das Lokal erst ein Jahr zuvor im renovierten Bürgerhaus eröffnet wurde (wir berichteten).

Nun soll neues Leben in das Restaurant in Sendens Stadtzentrum einkehren. Die städtische Verwaltung hat Ende des vergangenen Jahres per Anzeige einen neuen Pächter für das Lokal gesucht. Am 20. Dezember endete die Möglichkeit zur Bewerbung. Es seien einige vielversprechende Interessenten für das Lokal dabei. Derzeit befinde man sich im Auswahlverfahren, teilt die Verwaltung mit. Es soll ein Pächter gefunden werden, der zur Stadt passt.

Die Bewerber kommen aus der weiter gefassten Region. Sie legen ein Konzept vor, das grob enthält, was sie mit dem Lokal vorhaben. Also beispielsweise, welche Art von Speisen angeboten werden oder wie die Öffnungszeiten sind. Vonseiten der Verwaltung sei man offen für Ideen, es werde erst mal nichts ausgeschlossen. Viel mehr lasse sich jedoch momentan noch nicht sagen, so die Antwort aus der Verwaltung.

Einige vielversprechende Angebote sind dabei

Wenn die Konzepte geprüft seien, werden die infrage kommenden Pächter und Angebote dem Stadtrat vorgestellt. Die Räte entscheiden dann, wer das Lokal im Bürgerhaus betreiben soll.

Spätestens im Sommer wäre ein neues Lokal wichtig für Senden. Nicht nur, weil das Bürgerhaus mit dem integrierten Restaurant inmitten der Stadt liegt und sich damit zum sommerlichen Treffpunkt eignet. Im vergangenen Jahr wurde zudem ein mobiler Spielplatz eröffnet, der für Leben in Sendens Mitte sorgen soll – mithilfe des Restaurants im Bürgerhaus. Geplant war, dass Kinder eine Anlaufstelle in der Stadt haben, um sich auszutoben. Und in dieses Konzept wurde auch das Lokal im Bürgerhaus integriert, das Eltern während der Spielstunde zum Kaffeetrinken nutzen können. Welche Speisen dann dazu gereicht werden, ist laut Verwaltung völlig offen.

Bereits vor dem Einzug der Nudelei im Oktober 2016 hatte das Lokal im Bürgerhaus monatelang leer gestanden. Der vorige Pächter hatte das Lokal unter dem Namen „Sendro“ insgesamt 15 Jahre betrieben und nach Unstimmigkeiten mit der Stadt aufgehört.